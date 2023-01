À voir absolument : ce film est actuellement le plus regardé sur Netflix dans 88 pays

Pour ce second volet, le scénariste nous entraîne dans un escape game cinématographique, comparable au fameux jeu Cluedo.

Glass Onion : une histoire à couteaux tirés, le film le plus populaire du moment sur Netflix, nous embarque dans une enquête à rebondissements.

Glass Onion : une histoire à couteaux tirés, le film le plus regardé en ce moment sur Netflix

Rian Johnson nous avait déjà captivé lors de son premier opus d’À couteaux tirés (Knives out). À l’affiche en 2019, le film a connu un immense succès à travers le monde. Nous découvrions alors, le brillant détective Benoit Blanc, interprété par Daniel Craig.

Le réalisateur du célèbre Star Wars VIII : les derniers Jedi, nous entraîne de nouveau dans une enquête loufoque impliquant des personnages assez pittoresques. C’est presque à huis clos, qu’une grande partie de l’œuvre, parfois satirique, se déroule. Le tournage a eu lieu sur l’île de Spetses en Grèce.

Au casting de Glass Onion : à couteaux tirés, nous retrouvons, comme acteurs

principaux :

Daniel Craig : Benoit Blanc, détective privé ;

Edward Norton : Miles Bron, excentrique milliardaire ;

Janelle Monáe : Cassandra Brand, ancienne associée de Miles ;

Kathryne Hahn : Claire Debella, gouverneur du Connecticut ;

Leslie Odom Jr. : Lionel Toussaint, scientifique ;

Kate Hudson : Birdie Jay, fashionista légendaire ;

Jessica Henwick : Peg, l’assistante de Birdie ;

David Bautista : Duke Cody, influenceur ;

Madelyn Cline : Whiskey, assistante et petite amie de Duke.

Netflix a lancé la diffusion internationale du deuxième volet d’À couteaux tirés, le 23 décembre 2022. Le film, comparable à un roman d’Agatha Christie de notre temps, est actuellement le plus populaire de la plateforme de streaming.

Glass Onion : une histoire à couteaux tirés, sur Netflix

Pour ce nouveau polar des temps modernes, Rian Johnson, nous propose de retrouver son légendaire détective Benoit Blanc, en mal d’enquêtes.

Miles Bron (interprété par Edward Norton), richissime excentrique, passionné de nouvelles technologies, invite ses amis sur son île privée. Pour leurs retrouvailles annuelles, le milliardaire organise une sorte d’escape game autour de son propre faux-meurtre.

Le jeu, semblable à un Cluedo grandeur nature, a été pensé et échafaudé pour garder le suspens le temps d’un week-end. Ceci était sans compter sur la présence du talentueux Blanc, qui pourrait bien mettre le doigt sur un vrai meurtre. L’ambiance au sein du groupe ressemble à une réunion théâtrale, sur fond d’hypocrisie.

Ainsi, le film à succès de Netflix, enfile son habit de satire, pour nous entraîner dans un univers burlesque, plein de rebondissements.

Un troisième volet est prévu pour 2024, sur les écrans. Le réalisateur-scénariste a déjà signé avec la plateforme de streaming et laisse une ouverture pour plusieurs autres opus.

Pour conclure, Glass onion : une histoire à couteaux tirés, connaît un franc succès sur Netflix, dans plus de 88 pays.

Le film, désormais au box-office, doit son audience aux talents de Rian Johnson et de son illustre et brillant casting.