Voici le classement des 50 meilleurs films produits par Netflix entre 2014 et 2022 et il y a de vrais pépites à découvrir !

Le classement IMDb, c'est un peu le top qui fait référence quand il s'agit de déterminer les tendances côté films et séries. Nous allons parler ici de ce classement IMDb des 50 films Netflix les mieux notés, entre 2014 et 2022. Ce classement est tiré d'une enquête effectuée le 29 décembre dernier, et il y a des leçons à en tirer. Explications.

Les films de toutes origines récompensés

Netflix montre à travers ce classement un de ses points forts. À savoir, aller chercher le talent là où il est, en sélectionnant souvent parmi les meilleures productions potentielles dans de nombreux pays. Il en résulte un brassage de cultures assez exceptionnel, ce qui permet à Netflix de se démarquer.

En effet, ses concurrents ont une offre, comparativement, assez nichée et qui peine à sortir des productions américaines. Dans ce top 50, on a le plaisir de trouver du cinéma de tous horizons : mexicain (« je ne suis plus là » 2019), israëlien (« Maktub » 2017), italien (« Sur ma peau » 2018), japonais (« 37 secondes » 2019), coréen (« 20th century girl » 2022), britannique (« les deux papes », 2019)…

La diversité est étonnante, et s’inscrit dans un type d’offre similaire à ce que Netflix propose côté séries (quoique de manière encore plus spectaculaire).

Une variété qui témoigne d’un large public

Il n’y a pas qu’à propos de l’origine très diversifiée de son offre que Netflix se distingue dans ce classement des 50 meilleurs films Netflix de 2014 à 2022. En effet, ce top met en valeur une telle variété de genres de films, pour une telle variété de publics, que cela participe à expliquer le succès de la plateforme de streaming.

Ainsi, les univers fantastiques, s’ils sont bien représentés(« Minnal Murali », « The Witcher »…), laissent toute leur place à d’autre types de films qui se taillent de belles places. Des thrillers de tous horizons sont ainsi bien récompensés, ainsi que des drames.

Les films portant sur des sujets de société sont également bien en vue (« Don’t look up », Private life »…).

Netflix confirme tout de même le penchant de son public pour le film historique de guerre (« Le roi », « À l’ouest rien de nouveau », « Le siège de Jadotville », « Beasts of no nation »…), dont il faut reconnaître que leur qualité est souvent primée, offrant une reconnaissance et une image de sérieux indéniables à la plate-forme.

Enfin, s’il est un genre qui se démarque fortement, c’est bien le film de jeunesse. En tête de ce classement se trouve d’ailleurs l’un d’entre eux, « Klaus », plébiscité par le jeune public. C’est d’autant plus remarquable que le « Pinnochio » de G. Del Toro est 8ème du classement, et que d’autres affiches de films jeunesse émaillent ce top (le dernier, 47 ème, étant « Le dragon génie »).

Voilà bien ce que nous dit ce classement IMDb des 50 meilleurs films Netflix depuis 2014 : la plateforme américaine doit sa pôle position à une incroyable diversité de son offre, propre à satisfaire, et à surprendre, tous les membres d’une même famille, et une grande variété de personnes.

Le classement comprend des films Netflix Originals ainsi que des acquisitions pour la France et s’appuie sur les moyennes IMDb. Les films avec un numéro rouge sont sortis en 2022. Le classement ci-dessous est fourni par Netflix & Chiffres