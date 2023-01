La suite de l’un des films d’horreur les plus glaçants du cinéma est disponible sur Netflix

La plateforme Netflix regorge d'un vaste choix de séries et de films destinés à nous faire frissonner. Il est fréquent d'y trouver une pépite, comme le film "Ça : chapitre 2", un modèle du genre !

Quelques mots sur le film

Il s’agit de la suite du reboot du film « Il est revenu » sorti en 1993, directement en DVD. N’ayant pas connu de sortie au cinéma, cette adaptation initiale du roman de Stephen King « It » rencontra néanmoins un franc succès.

C’est en 2017 qu’Andy Muschietti se lance dans la réalisation du reboot de « Ça », ayant connu de bonnes critiques en ayant réalisé précédemment le film « Mama ». Il y signe également sa seconde collaboration avec l’actrice Jessica Chastain, qui se mêle à une brochette de talentueux acteurs pour redonner vie à ce mythe du cinéma d’horreur.

On peut citer l’incontournable James McAvoy ou encore Bill Skarsgård, offrant ici ses traits à l’affreux clown.

Cette réédition a réussi son pari : séduire les ados des années 90 ayant frissonné face à la première adaptation du roman à succès. Le film de 2017 a rapporté plus de 700 millions de dollars au box-office, et cela n’était pas sans risques de s’attaquer à un monument du genre afin de le « dépoussiérer » sans en altérer l’essence.

Il aura fallu attendre deux interminables années avant de voir arriver en 2019 sur les écrans la suite du film. Les fans des « Goonies » version sanglante y trouvent leur compte, le résultat est jouissif en reprenant tous les ingrédients ayant fait le succès du genre savamment dirigés, afin de maintenir une tension permanente tout au long de ce second opus durant près de 3 heures.

Qu’est-ce que « ça » raconte ?

« Ça : chapitre 2 » raconte la suite et fin des aventures de la bande de jeunes pensant avoir vaincu, 27 ans plus tôt, la créature vivant dans les entrailles de la ville de Derry prenant les traits du clown Grippe-Sou pour appâter ses proies.

Les anciens copains d’enfance vont en effet se retrouver en apprenant que de nouvelles disparitions d’enfants y ont eu lieu. Affrontant leurs peurs, ils vont devoir se serrer les coudes afin de vaincre leur pire cauchemar, de retour pour notre plus grand plaisir.

Cette suite nous offre une digne conclusion, ne lésinant pas sur les moments de suspense et les passages gores sans pitié. Ici pas de sens moral chez ce prédateur redoutable dont l’unique but est de se repaître des peurs (et des corps) de ces pauvres chérubins.

Alors il est évident que l’issue de ce combat était très attendue et que, si vous êtes amateur du genre, il faut vous empresser de voir cette suite !

Nous souhaitons vivement que Netflix nous offre d’autres surprises de la sorte. Il semblerait même que le réalisateur envisage de créer un film retraçant les origines de la créature. On a hâte de voir ça !