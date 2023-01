Kaleidoscope : on sait maintenant dans quel ordre il faut regarder la série sur Netflix !

Tout d’abord, il faut savoir que pour se permettre de donner une tournure aussi expérimentale à cette série, il fallait un matériau de qualité. En clair, une intrigue bien construite, apte à captiver le public dans absolument toutes les configurations.

the cast of KALEIDOSCOPE pulled off all the looks 👀 pic.twitter.com/swszQDE3MV

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) January 3, 2023