La série en anglais la plus regardée de Netflix est la preuve qu’il devrait s’en tenir à la télévision

La liste officielle des programmes les plus regardés sur Netflix offre des données fascinantes pour ceux qui sont passionnés par les chiffres et la culture pop.

Cependant, il est également frustrant en raison du manque de chiffres fiables.

La popularité durable des personnages de la Famille Addams, en particulier celle de Mercredi Addams, n’est pas surprenante. L’engagement de Tim Burton dans un programme dédié à Wednesday Addams a contribué à son succès, avec Netflix rapportant un nombre stupéfiant de 252 100 000 vues et plus de 1 718 800 000 heures visionnées au cours des 91 premiers jours de diffusion.

Les séries télévisées surpassent les films originaux de Netflix #

Cette forte audience pour « Wednesday Addams » rend évident que les séries télévisées de Netflix sont bien plus populaires que ses films originaux. Ceci est d’autant plus curieux que le nombre de téléspectateurs dépasse le nombre d’utilisateurs de Netflix à l’époque où le film a été diffusé sur la plateforme en novembre 2021.

Toutefois, il convient de noter que les chiffres d’audience de Netflix ne tiennent pas compte du fait que les personnes ont effectivement terminé de regarder un film entier avant de le comptabiliser comme une « vue ».

Par exemple, si quelqu’un s’endormait en regardant NCIS et que Red Notice commençait à jouer automatiquement par la suite, cela compterait quand même comme une « vue ». Néanmoins, c’est ainsi que Netflix définit une « vue ».

Après « Red Notice », les films originaux de Netflix comme « Don’t Look Up », « The Adam Project » et « Bird Box » ont surpassé 150 millions de vues. Néanmoins, aucun n’a atteint 500 millions d’heures visionnées à cause de leur courte durée comparée aux séries.

Comparaison entre l’audience des films et celle des séries télévisées #

Lorsque l’on compare les chiffres d’audience de ces films à ceux des séries télévisées, basés uniquement sur les heures de visionnage, les séries télévisées surpassent largement les films en termes de popularité.

Netflix et la révolution du binge-watching #

Netflix a introduit le binge-watching en 2013 avec « House of Cards » et « Orange Is the New Black ». Bien que tous les épisodes soient disponibles simultanément, le succès culturel à long terme n’est pas garanti. Les séries offrent réconfort et stimulation chez soi. Les films, eux, s’apprécient souvent hors de la maison, avec proches ou seul.

Les plateformes concurrentes et l’impact de la COVID-19 sur le secteur du divertissement #

Depuis la pandémie de COVID-19 en mars 2020, Netflix n’a pas égalé les grands succès cinématographiques. Ces films surpassent la plupart des top 10 de Netflix. Apple et Amazon favorisent les sorties en salles, et David Zaslav de WarnerDiscovery critique les exclusivités streaming sur HBO Max. Disney+ a lancé 14 films en 2022, mais seulement cinq en 2023.

Le changement de stratégie et l’avenir du binge-watching #

Netflix diffuse désormais des demi-saisons de séries comme The Witcher ou Ozark. Cette approche prolonge le buzz pour les séries onéreuses et remet en question le binge-watching. Néanmoins, Netflix n’écarte pas complètement ce modèle.