Netflix dévoile un programme chargé en septembre avec des nouveautés très attendues

Le mois de septembre promet d’être riche en nouveautés sur Netflix. En effet, la plateforme de streaming va ajouter plusieurs films et séries acclamés par les critiques au cours du mois.

Le film d’horreur « Evil Dead Rise », salué par Loughrey qui déclare qu’il offre « du sang à profusion sans pour autant sombrer dans la cruauté », fera partie des sorties sur Netflix ce mois-ci.

Parmi les autres titres prévus figurent un nouveau film Spy Kids intitulé « Spy Kids Armageddon », une adaptation réalisée par Wes Anderson du livre de Roald Dahl « L’Histoire merveilleuse d’Henry Sugar » et la quatrième et dernière saison de la série à succès Sex Education.

Films, séries et comédies : le calendrier des sorties Netflix #

Outre ces titres phares, de nombreux autres films, séries télévisées, comédies et anime sont prévus tout au long du mois sur Netflix. Voici une petite sélection par catégorie :

Nouveautés TV en septembre #

Parmi les nouveautés télévisées sur Netflix, on peut noter l’arrivée de la cinquième partie de la série Virgin River dès le 7 septembre ou encore la première saison de Class Act – US diffusée à partir du 13 septembre.

La saison 4 de Sex Education est attendue avec impatience par les fans et sera disponible dès le 21 septembre.

Quelques films à ne pas manquer en septembre #

Cependant, pour les amateurs de cinéma, Netflix a préparé une série de sorties intéressantes. Parmi celles-ci, on peut citer :

– A Day and a Half

– Friday Night Plan

– Happy Ending

La suite de Street Flow, intitulée Street Flow 2, est également attendue ce mois-ci, suivie du film The Wonderful Story of Henry Sugar dans lequel Wes Anderson revisite le célèbre ouvrage de Roald Dahl.

Les comédies à découvrir en septembre #

Netflix n’a pas négligé la catégorie humoristique avec des spectacles tels que :

– Shane Gillis : Beautiful Dogs – US (5 septembre)

– Michelle Wolf : It’s Great To Be Here (12 septembre)

– Kountry Wayne : A Woman’s Prayer ‘Who Killed Jill Dando ?’ (19 septembre)

Les fans pourront ainsi retrouver quelques bonnes doses de rire au programme.

Anime et jeux vidéo au rendez-vous #

Enfin, la plateforme a pensé aux passionnés d’anime et de jeux vidéo en ajoutant plusieurs nouveautés à son catalogue :

– GAMERA -Rebirth- saison un (7 septembre)

– Pokémon : être maître Pokémon : voyages ultimes : la série partie un (8 septembre)

– Kengan Ashura saison deux – États-Unis (21 septembre)

– Scissor Seven saison quatre (21 septembre)

– Le jeu Storyteller sur iOS et Google Play – US (26 septembre)

Des titres licenciés ajoutés à Netflix #

Plusieurs titres déjà diffusés en télévision ou en salles feront leur apparition ce mois-ci sur Netflix. C’est le cas de l’extension ultra-moderne et ultra-équipée du buffet All You Can Eat (arrivée prévue pour le 5 septembre) qui a ravi les gourmands du monde entier.

Pour ceux qui sont nostalgiques, des séries telles que Call the Midwife saisons douze (États-Unis), Glow Up saison cinq ( États-Unis) et It’s Always Sunny in Philadelphia saison seize (Royaume-Uni) seront également disponibles dans les semaines à venir.

L’arrivée de certains films marquants comme Arrival, The Deer Hunter, Stand by Me ou Superbad devrait ravir les amateurs du septième art.

En somme, cette rentrée sera placée sous le signe du divertissement avec un programme riche et varié pour tous les goûts. Entre nouveautés et classiques, il y aura de quoi satisfaire les abonnés tout au long du mois de septembre.