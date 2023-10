Cette série sur Netflix a tout explosé, les audiences sont folles

Depuis le jeudi 5 octobre 2023 à 9h01, les 235 millions d’abonnés du géant américain peuvent découvrir les nouvelles aventures d’Assane Diop, personnage incarné par l’acteur français depuis 2021 dans Lupin sur Netflix.

Amazon Prime Video dévoile la date de sortie et Netflix SVOD, seulement 24 heures après sa mise en ligne, cette série crée déjà l’évènement et détrône Sex Number 1 dans 52 pays.

Netflix : un engouement international pour une série française #

Véritable phénomène depuis son lancement sur Netflix il y a deux ans, la série créée par Georges Kay et François Uzan qui reste à ce jour la troisième série non-anglophone la plus regardée dans l’histoire de Netflix, ne semble pas avoir perdu de sa superbe.

Selon des données recueillies quotidiennement par le site spécialisé FlixPatrol, la troisième saison de Lupin s’est directement imposée comme la série la plus consommée au monde sur Netflix.

Présence marquante de Lupin dans de nombreux pays #

En détail, les sept nouveaux épisodes de Lupin ont conquis la première place dans 52 territoires, dont la France, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, la Pologne, le Portugal et le Venezuela. La série est également la troisième série non-anglophone la plus regardée de l’histoire de Netflix.

Netflix et des chiffres impressionnants depuis sa création #

En 2021, selon les chiffres révélés par Netflix, 70 millions de personnes auraient regardé la première saison de Lupin en moins d’un mois. Les cinq premiers épisodes avaient cumulé plus de 396.3 millions d’heures de visionnage au cours des 91 premiers jours de diffusion.

La série fait donc un retour en force avec cette troisième saison qui s’affirme déjà comme un succès planétaire.

Un thriller espagnol talonne Lupin dans les classements #

Il est intéressant de noter qu’au classement mondial, une série espagnole fait également parler d’elle et se hisse dans les meilleures places. Un thriller haletant qui prend place en Espagne et attire un public international avide de nouveautés. Cependant, Lupin garde encore sa place de choix pour l’instant.

L’importance d’Omar Sy dans le succès de la série #

Omar Sy, acteur français aux multiples talents, incarne le rôle principal d’Assane Diop dans la série Lupin. Sa performance remarquable et captivante contribue grandement au succès de cette fiction française qui séduit un large public à travers le monde. De plus, Omar Sy a su conquérir le public américain avec plusieurs films qui ont rencontré un franc succès outre-atlantique.

Lupin, une vitrine du savoir-faire français en matière de séries #

Lupin est une série digne des plus grandes productions internationales et prouve que la France a sa place sur le marché mondial des séries. La qualité scénaristique, la réalisation soignée et les personnages charismatiques de Lupin permettent à cette série de s’inscrire parmi les meilleures dans l’histoire des séries françaises et même internationales.

Quel avenir pour la série Lupin sur Netflix ? #

Face au succès indéniable de la série et aux chiffres record de visionnage, il est légitime de se demander quel sera l’avenir de Lupin. La saison 4 est-elle déjà en cours de développement ou bien d’autres projets sont-ils envisageables autour du personnage d’Assane Diop ? Les fans seront sans nul doute impatients de découvrir ce que leur réserve l’équipe créative derrière ce phénomène télévisuel français.

Lupin, un succès mondial mérité pour une série française de qualité #

Au final, la réussite incontestable de Lupin démontre qu’une série française peut conquérir le monde grâce à un scénario solide, des acteurs talentueux et une réalisation impeccable. Ce succès est amplement mérité et espérons que cela encouragera d’autres créateurs français à proposer des séries dignes de rivaliser avec les meilleures productions internationales sur les plateformes de streaming.