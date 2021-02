À l’approche de la deuxième partie de la saison 5, les internautes ont pu avoir des indices de ce qui allait se passer dans la sixième saison de la série Lucifer.

En effet, Lesley-Ann Brandt, qui incarne le personnage de Maze, a pu partager différentes photos des tournages qui attisent la curiosité des téléspectateurs.

Lesley-Ann Brandt publie les 1ères images du Lucifer saison 6

Le premier post de l’actrice représente Lucifer dans une colère noire, mais aussi Maze, qui parait stupéfaite avec une expression confondue entre la surprise, la colère et la détresse.

Elle aborde un costume de type smoking classe, le tout dans un environnement sombre qui ajoute au tragique de la scène. Mais quel est donc l’événement qui a pu procurer un tel sentiment aux personnages, les fans ne tiennent plus.

De plus, il est possible de mettre en avant le fait que l’ensemble de l’équipe met un point d’honneur à préparer l’arrivée de cette saison 6. En effet, certaines scènes seraient considérées comme les plus iconiques de toute la série et aurait pour conséquence des événements incroyables en sensations.

Les suppositions concernant la saison 6 de Lucifer

L’idée générale qui se dessine de toutes ces suppositions repose sur la mort de différents personnages. Il est aussi possible de penser à des événements plus tragiques encore dans une série ou les pouvoirs divins sont de mise. Les personnages d’Eve ou encore de Trixie ont pu être aussi abordés dans ces lignes. De quoi alimenter l’intérêt des téléspectateurs qui attendent avec impatience la suite des évènements.

Malheureusement la date de Lucifer saison 5 partie 2 n’est toujours pas annoncée.

Au niveau des dates de sorties, la seconde partie de la saison 5 est bientôt prête, mais malheureusement, elle se fait désirer avec le montage des derniers épisodes, aucune date n’est annoncée alors que la tant attendue saison 6 débute son tournage qui voit donc affluer ce genre de petits indices qui donnent envie aux internautes de regarder la série. L’impatience marque alors les fans de la saison qui sont avides d’en savoir plus