Le fameux commissariat de la 99e fait aujourd’hui parler de lui avec l’annonce que la saison 8 Brooklyn Nine-Nine sera la dernière.

En effet, la NBC qui a repris les droits de la série depuis la saison 5 à annoncé que les épisodes en préparation seront les derniers.

Brooklyn Nine-Nine saison 8 sera la dernière

Les histoires loufoques des personnages de la série devraient donc s’arrêter au terme des 10 épisodes prévus dans cette saison 8. Cela reste un faible rendement face aux 13 épisodes de la saison précédente !

Après avoir été menacée d’arrêt de diffusion en 2018, la comédie policière réalisée par Michael Schur et Dan Goor avaient su proposer aux internautes de nouvelles aventures aux personnages de Jake, Amy, Terry, Charles et de l’ensemble du district.

Malheureusement, cela sera après un final en cours d’écriture que la série s’achèvera.

Quand est prévu la diffusion de la 8ème saison de Brooklyn Nine-Nine

Les fans de la série ont de grosses difficultés à assimiler cette idée. La diffusion de la dernière saison avait déjà été repoussée d’un an, c’est une nouvelle qui est difficile à digérer. D’autant plus que jusqu’alors, aucune sortie n’a été prévue pour cette saison. Il est possible de prendre en considération quelques murmures qui annoncent la diffusion de ces épisodes pour l’automne 2021.

Quelles histoires dans Brooklyn Nine-Nine saison 8

La saison a pourtant de la matière à traiter avec les sujets qui font l’actualité comme le mouvement Black Lives Matter ou encore la crise sanitaire du coronavirus. La série a mis la barre haute pour cette dernière saison alors les internautes s’attendent au moins à un final digne de ce nom. Ces derniers épisodes sont d’ores et déjà très attendus et l’impatience est de mise pour une fin de série prometteuse.