Alors que la première partie de la saison 6 de Vikings est terminée, souvenez-vous ! Nous vous emmenons faire un bon en arrière pour quelques minutes. Attention aux yeux, ça va déménager !

Savez-vous que Micheal Hirst entouré des principaux acteurs de la série Vikings dont Travis Fimmel, Clive Standen, Katheryn Winnick, Alexander Ludwig et Jordan Patrick Smith se sont réunis pour le Comic-Com Virtuel de l’année le 24 juillet dernier ?

Les confidences de Travis Fimmel sur la saison 6 partie 2 de Vikings et Ragnar Lothbrok

Pendant ce panel d’une heure intitulé « Vikings: A Look Back with The Lothbroks », les acteurs ont pris le temps de revivre certaines scènes, de se remémorer des moments inoubliables de la série mais aussi de se confier sur ces six dernières saisons.

Les révélations sur la saison 6 de la série Netflix Vikings

C’est alors que Travis Fimmel a fait une révélation fracassante concernant son personnage Ragnar Lothbrok dans la série Vikings.

Vous souvenez-vous de la saison 2 ? Vous souvenez-vous de l’épisode 10 ? Je vous l’accorde c’est déjà loin mais c’est un épisode particulier pendant lequel nous n’entendons que très peu le son de la voix de Ragnar. Seules quelques prières, dont « the Lords’s Prayer », sortent de sa bouche.

Effectivement, c’est sur une idée de Travis que Michael Hirst a pris la décision d’accepter :

« C’était risqué mais j’ai regardé le script, et je me suis dit que d’autres personnages pouvaient nous donner les informations essentielles, et c’est une idée plutôt cool. J’ai dit à Travis d’en parler à personne. Pas MGM ni History, parce qu’ils ne nous auraient pas laissé faire ça, un épisode dans lequel le personnage principal ne dit rien« .

Incroyable, non ?

Cependant, même silencieux, l’acteur principal Travis Fimmel est si charismatique dans ce rôle que cela est presque passé inaperçu.

En attendant la suite de la saison 6 partie 2 de Vikings avec le retour de Floki, et l’arrivée du spin-off Valhalla, cela vous donnera certainement l’envie de regarder de nouveau ces épisodes sous tous les angles.