Lupin est la nouvelle série originale française de Netflix. La première partie de la saison est sortie en janvier 2021 et la seconde partie est attendue pour l’été 2021.

L’histoire de la série Lupin

La série raconte la vie d’Assane Diop, qui 25 ans après la mort de son père alors accusé de voler la famille riche pour laquelle il travaillait, décide de savoir ce qu’il s’est vraiment passé lors de ce vol.

Pour cela, il décide de voler un collier très cher que la famille Pellegrini et commence à trouver des pistes. Il s’inspire pour cela du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin.

Mais plus il avance dans ses recherches plus cela devient dangereux, pour lui et pour sa famille…

La partie 2 de la saison a été annoncée pour cet été.

Elle comportera les 5 épisodes finaux de la première saison et une saison 2 est espérée suivant l’audience de cette deuxième partie.

La date de sortie de la deuxième partie, initialement prévue pour 2022 a été avancée en raison du succès de la série.

La casting de la 2ème partie de Lupin

La raison du succès vient sûrement aussi de son casting, avec en-tête de liste un très bon Omar Sy dans le rôle d’Assane Diop.

On retrouve aussi, Ludivine Sagnier dans le rôle de Claire, la femme d’Assane, Etan Simon dans le rôle de Raoul, le fils, Clothilde Hesme qui interprète Anne Pellegrini et Hervé Pierre pour Hubert Pellegrini. Un casting de qualité pour une série de qualité.