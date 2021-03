Toute nouvelle série de super-héros produite par Netflix, Jupiter’s Legacy nous fait découvrir un groupe de super-héros vieillissant et leurs enfants qui refusent de suivre la voie tracée par leurs parents.

Adapté du comic book éponyme de 2013 créé par Mark Millar (The Authority, Kick-Ass, Kingsman, Wolverine: Old Man Logan) et Frank Quitely (The Authority), la saison 1 de Jupiter’s Legacy est une série de 8 épisodes disponible sur Netflix dès le 7 mai 2021.

L’histoire de la série Netflix Jupiter’s Legacy

Jupiter’s Legacy raconte l’histoire de l’Union, groupe de super-héros patriotes fondé, entre autres, par Sheldon Sampson (Josh Duhamel) et Grace Sampson (Leslie Bibb) lors de la Grande Dépression aux États-Unis.

Ayant pour but initial de remettre l’Amérique sur pied, l’Union se confronte au fil du temps à une société où le rêve américain est à nouveau en crise. De leur côté, Chloé (Elena Kampouris) et Brandon (Andrew Horton), leurs enfants, tentent tant bien que mal d’évoluer dans l’ombre de leurs parents.

Découvrez Jupiter’s Legacy sur Netflix dès le 7 mai 2021.

Le casting de Jupiter’s Legacy

Au casting de cette série, l’ancienne génération est interprétée par Josh Duhamel (Transformers), Leslie Bibb (Iron Man), Ben Daniels (House of Cards, the Crown), Mike Wade (Timeless) et Matt Lanter (The Mandalorian).

La nouvelle génération est quant à elle jouée par Elena Kampouris (Le Dernier Jour de ma vie) et Andrew Horton (It Came from the Desert).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jupiters Legacy ♡ (@jupiterslegacyofficial)

Bande annonce de Jupiter’s Legacy

Enfin, la première bande-annonce disponible depuis le 1er mars 2021 nous présente succinctement cette famille de super-héros sans en révéler l’intrigue. Elle fait en outre le lien sur deux générations narratives du genre super-héros : illustré et filmique, à l’instar de cette série.