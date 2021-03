Découvrez la date de sortie de la série Netflix The 100 saison 7. Adaptée des romans de Kass Morgan, la série télévisée The 100 tient en haleine les amateurs de science-fiction post-apocalyptique depuis 2014.

L’histoire de la série The 100 sur Netflix

97 ans après une troisième guerre mondiale ayant engendré une apocalypse nucléaire, les survivants se sont réfugiés sur plusieurs stations spatiales en orbite autour de la Terre.

Trois générations se sont succédé depuis, et à mesure que la population grandit et dépasse les 2400 habitants, les ressources et l’air respirable commencent à manquer.

Cent jeunes délinquants mineurs sont alors envoyés sur Terre pour servir de cobayes à une potentielle recolonisation.

Présentation de la 7ème saison de The 100

« Les 100 » et notre héroïne Clarke Griffin y découvriront les Natifs, un peuple de survivants divisés en 12 clans.

La planète fait face par la suite à une seconde apocalypse nucléaire qui menace de détruire ce qu’il reste des Terriens exilés : alors que le sort de l’espèce humaine repose sur les épaules des exilés, leur propre survie se révèle de plus en plus chaotique.

Quand les membres du groupe comprennent que la Terre n’est plus viable, ils se placent en cryogénisation durant 125 ans, le temps de trouver une lune habitable, Alpha.

Ils découvrent ainsi que l’humanité existe toujours et rencontrent Russel, qui dirige Sanctum, un sanctuaire protégé par un bouclier radioactif. Il les autorise à rester, mais cette société en apparence idyllique n’est qu’une façade.

Nos héros devront ramener la paix au sein de Sanctum tout en gérant les divers crimes et revendications, jusqu’à ce que les habitants de la planète Bardo fassent leur apparition…

La prochaine et dernière saison sera disponible sur Netflix dès le 1er avril 2021.

Le casting de la 7ème saison de The 100

On retrouvera au casting dans le rôle principal Eliza Taylor (Les Voisins), Bob Morley (Les Voisins, Summer Bay), Marie Avgeropoulos (Cult), ainsi que Lindsey Morgan (Hôpital Central, Walker).