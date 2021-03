Stranger Things saison 5 devrait bien avoir lieu. S’il ne devait y avoir qu’une seule chose à retenir en ces temps sombres et incertains de pandémie mondiale, c’est que Netflix a assis sa réputation de Roi du divertissement.

Pour le plus grand bonheur de nos chers lecteurs, une de ses séries phares vient de se voir renouveler pour une cinquième saison…

Le producteur de la série confirme Stranger Things saison 5

Le phénomène Stranger Things

La recette est simple : une bande originale rassemblant les plus grands succès des années 80, beaucoup de parties de Donjons et Dragons, une bonne dose de pouvoirs surnaturels, et un gang de gamins enfourchant leurs vélos pour résoudre le mystère de la disparition de leur ami Will dans la petite ville de Hawkins, dans l’Indiana.

Ajoutez à ceci de grands méchants adultes qui complotent dans un laboratoire et vous obtenez le phénomène mondial qui captive les spectateurs depuis maintenant presque quatre saisons.

Embarquez pour un nouveau tour dans le monde à l’envers

Alors même que la quatrième saison n’a pas encore été diffusée sur la plate-forme du géant américain Netflix, les créateurs et producteurs de la série, les frères Matt et Ross Duffer, ont annoncé lors d’une interview accordée au Hollywood Reporter que Stranger Things saison 4 ne serait pas la dernière.

Cette déclaration laisse ainsi non seulement la porte ouverte à une cinquième saison mais également à peut-être de nombreuses autres salves d’épisodes. Pour le plus grand bonheur des fans.

Tout ce qu’on sait déjà sur la saison 4

N’ayez crainte, pas de spoilers. Si vous vous souvenez bien, l’avenir de notre petite bande préférée s’avérait plutôt incertain avec le départ de deux membres du groupe. Un personnage emblématique se retrouvait également en bien mauvaise posture puisqu’on le découvrait dans une scène post-générique emprisonné dans un camp en Russie.

De nombreux nouveaux personnages sont annoncés au casting dont un sportif populaire, un fan de musique metal, un fumeur, un gardien de prison et un homme perturbé.

Si on sait que cette saison sera composée de neuf épisodes, la date de sortie est incertaine du fait des longs mois d’interruption de tournage causés par la pandémie. La quatrième saison devrait être mise en ligne au plus tôt à la mi-Mai 2021, et que Stranger Things saison 5 devrait suivre.