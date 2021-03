Le mois de février est à peine entamé que la plateforme du géant américain Netflix vient déjà d’annoncer les nouveautés du mois de mars 2021 !

Alors, si vous mourrez d’envie de savoir ce que le mois de mars vous réserve en terme de séries et de films sur Netflix, suivez-nous, c’est par ici !

Netflix annonce ses nouveautés pour Mars 2021

Les nouveautés Netflix dès le 1er mars 2021

En pleine tempête

L’Attaque des Titans – saison 3, partie 1

Le prix du succès

Jour J

Ma douce et odieuse amie

La septième prophétie

Sword Art Online Alternative : Gun Gale Online

Les nouveautés Netflix dès le 3 mars 2021

Lepreuchaun returns

Lady Bird

Trahison chez les mormons : le faussaire assassin

Moxie (voir la présentation ci-dessous)

La teen-comédie Moxie! arrive sur Netflix, et ça va faire mal

Si vous êtes féministe dans l’âme, que vous cherchez à démolir le patriarcat et que vous voulez voir votre communauté représentée à l’écran, alors Moxie! est la série qu’il vous faut.

Moxie ! est l’histoire de Vivian, lycéenne de 16 ans assez discrète qui décide un jour de se soulever contre le sexisme ambiant et les attitudes toxiques qui prolifèrent dans son établissement scolaire.

Elle choisit de suivre les pas de son ancienne rebelle de mère puis crée anonymement un journal clandestin, Moxie, pour dénoncer les préjugés véhiculés au sein du lycée. Une vague de rébellion s’élève alors dans l’établissement, et sur vos écrans le 3 mars.

Les nouveautés Netflix dès le 4 mars 2021

Pacific Rim : The Black

Call me by your name (voir la présentation ci-dessous)

Retrouvez le phénomène Call Me By Your Name sur Netflix

On ne présente plus le film Call Me By Your Name avec le brillant Timothée Chalamet. Situé en 1983 au Nord de l’Italie, Timothée Chalamet joue le rôle de Elio, jeune garçon de 17 ans qui tombe sous le charme d’un étudiant de 24 ans.

De cette attirance va naître une histoire d’amour au parfum d’été, que les deux hommes souhaitent garder rien que pour eux.

Cette histoire qui a ravi le cœur de la planète et plus particulièrement de la communauté LGBTQ+ débarque sur Netflix le 4 mars.

Les nouveautés Netflix dès le 5 mars 2021

Sentinelle

La cité des fantômes

Les nouveautés Netflix dès le 10 mars 2021

Caïd

Préparez-vous à la guerre avec la série Caïd

Mini-série française sur Netflix Caïd raconte comment un réalisateur et son caméraman se retrouvent mêlés à une guerre des gangs alors qu’ils sont envoyés dans une cité du Sud de la France pour le tournage d’un clip.

Ce thriller au format original (on ne vous en dit pas plus) sera disponible sur Netflix le 10 mars.

Les nouveautés Netflix dès le 12 mars 2021

Yes Day

Les nouveautés Netflix dès le 15 mars 2021

Paper Lives

Les nouveautés Netflix dès le 19 mars 2021

Sky Rojo

Attachez vos ceintures, la série Sky Rojo débarque le 19 mars

Si vous aimez les séries et les films d’action, si vous avez adoré avoir le coeur qui bat à cent à l’heure devant La Casa De Papel… alors la série Sky Rojo est faite pour vous, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle va cartonner !

Créée par les producteurs de notre série de braqueurs espagnols préférée, Sky Rojo raconte l’histoire de trois prostituées qui prennent la fuite pour échapper à leur proxénète. Comme vous pouvez vous en douter, l’homme ne va pas se laisser faire si facilement…

Vous pourrez d’ailleurs retrouver deux acteurs de La Casa De Papel au casting de cette série qui sortira le 19 mars.