La mauvaise nouvelle est tombée : les scénaristes ont annoncé que la partie 2 de la saison 5 de Lucifer n’était pas prête d’être lancée sur Netflix, ni même un trailer. La Covid-19 en cause.

Les fans de la série vont devoir se montrer patients.

Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a mis à mal l’avancée de la partie 2 de la saison 5 de Lucifer. Le producteur de la série, Chris Raffery, avait pourtant sous-entendu en septembre dernier que Lucifer serait bientôt de retour.

Dans un tweet, il avait rassuré les fans en disant que celle-ci était presque terminée et qui ne leur restait que peu de choses à tourner pour boucler la partie 2 de la saison 5 :

Environ 4 mois plus tard, toujours aucune trace des nouvelles aventures du charmant Tom Ellis sur Netflix. Restait-il réellement 5 % de travail sur la série ? Chris Rafferty avait très certainement surévalué l’avancée de la saison 5.

We know everyone wants to know, but truth is even WE don’t know when #LuciferSeason5B will come out. It’s not finished yet. The pandemic blew up our plans. But when we have an official release date, trust us, we’re dying to let you know! Same with a trailer. #patience #Lucifer https://t.co/y31KRRIFph

— Lucifer Writers Room (@LUCIFERwriters) January 13, 2021