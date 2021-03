Si vous avez grandi en suivant le dessin animé Winx Club, c’est sûr que vous adorez la série Destin la Saga Winx saison 2.

Cette série est produite par Netflix et commence à faire plaire à de nombreux téléspectateurs. Êtes-vous prêt et impatient pour voir la suite de la série ? Netflix a officiellement confirmé la saison 2 ? C’est une excellente nouvelle pour les fans.

La série Destin la Saga Winx saison 2 confirmée par Netflix

Netflix a renouvelé la deuxième saison de Winx Legend of destiny

Bien que les fans se soient récemment demandé si Aisha pouvait avoir de nouveaux pouvoirs dans la suite de la série, nous pouvons maintenant savoir avec certitude qu’il y aura une suite. Netflix a décidé de renouveler le destin la saga winx pour une saison 2.

Cette fois-ci, la chaîne a beaucoup surpris les téléspectateurs, étant donné que sa décision pour un renouvellement est plus rapide.

L’histoire de la série Destin la Saga Winx

Dans la première saison de Destin la Saga Winx, vous avez admiré cinq jeunes héroïnes aux pouvoirs féeriques qui étudient au pensionnat d’Alfea. Toutefois, les six épisodes ne racontent que l’histoire de ce monde riche et magique ainsi que des héroïnes puissantes. C’est pourquoi, la série n’a pas vraiment impressionné ses admirateurs.

Heureusement, les showrunners ont annoncé que la saison 2 sera plus émouvant et aussi intense. Vous allez découvrir l’histoire de Bloom qui va continuer de se développer et la suite se focalisera sur elle.

Mais nous ne pouvons pas oublier ses amis, Aisha, Terra, Musa ainsi que Stella. De plus, Brian Young a exprimé qu’il y aura des mystérieux personnages qui vont débarquer dans l’histoire.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a pas encore été annoncée. Néanmoins, nous savons que Bloom et ses amis seront de retour. En attendant les prochaines informations, vous pouvez imaginer la suite de cette série surnaturelle.

Comme nous pouvons voir dans la dernière scène de la saison 1, Alféa est devenu sous le contrôle de Rosalind. Tout le monde ont cru que le père de Sky était mort.

Il reste de nombreux mystères à découvrir sur les écoles. Pourquoi pas ? Il peut également y avoir une lutte de pouvoir dans cette prochaine saison.