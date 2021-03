Depuis la diffusion de la série télévisée You sur Netflix, le public n’attend plus que la 3ème saison. Ce thriller met en scène Penn Badgley, Shay Mitchell ainsi que John Stamos, pour ne citer qu’eux.

Date de sortie et infos de la série Netflix You saison 3

C’est l’histoire d’un directeur de librairie, Joe Goldberg (Penn Badgley), qui s’éprend d’une jeune étudiante, Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Après l’avoir rencontrée une seule fois, sa passion prend forme et son obsession grandit.

Toutefois, leur histoire d’amour n’est pas classique et la situation commence vite à devenir périlleuse. À mesure que les crimes et les autres mystères surgissent, la série devient alors très vite obscure.

La série You permet aux téléspectateurs d’avoir un regard pénétrant sur l’esprit de Joe tout au long de la première saison.

Tout au long de sa chaîne de réflexions et d’actions, il peut se montrer inquiétant, mais également vif d’esprit et moqueur, ce qui lui confère un charme bouleversant.

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.

YOU Season 3 is back in production. pic.twitter.com/ijti25tPFk

— Netflix (@netflix) November 2, 2020