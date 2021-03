Netflix invite Tim Burton dans ces rangs afin de pouvoir réaliser une série de huit épisodes sur les mésaventures étudiantes de Mercredi Adams.

Un personnage connu des décennies plus tôt dans le célèbre film, La Famille Adams.

Depuis plusieurs mois, une rumeur semblait voyager sur la toile et pourtant aujourd’hui, l’information s’avère belle et bien réelle.

La série, du nom de Wednesday, s’attardera non seulement sur le quotidien de la jeune fille Adams mais aussi sur de multiples meurtres s’abattant sur une petite ville américaine.

Ajouté à cela, une enquête sur l’étrange passé des parents de l’héroïne et vous obtiendriez un savant mélange de fantastique et de policier qui devrait ravir les fans de Sabrina.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021