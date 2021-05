The Witcher est une série médiévale de huit épisodes, diffusée sur Netflix depuis décembre 2019.

Voici tout ce que l’on sait déjà sur la 2ème saison de The Witcher.

L’histoire de The Witcher

The Witcherest l’adaptation de la saga du Sorceleur écrite en 1993 par Andrzej Sapkowski. Dans un univers ou se mêle bêtes féroces, elfes et sorciers, on suit le Sorceleur Geralt of Rivia, Yennefer orpheline et Ciri princesse de Calanthe.

A travers leur enfance et les évènements qui ont forgés leur histoire, on découvre que leur existence est intimement liée.

Forte de son succès, la saison 2 de la série est impatiemment attendue. Annoncée pour 2021 par Netflix, il faudra encore patienter car aucune date précise n’a encore été donnée. Le tournage, débuté en Février 2020 a été interrompu en raison de la crise sanitaire. Cela risque d’impacter sa diffusion prochaine.

Il faut s’attendre à une diffusion en milieu voir en fin d’année selon Variety.

Le casting de la 2ème saison de The Witcher

Nous retrouvons pour ce deuxième opus les acteurs principaux de la saison précédente :

Henry Cavill (Geralt de Rivia)

Freya Allan (Ciri)

Anja Chalotra (Yennefer)

Anna Shaffer (Triss Merigold)

Joey Batey (Jaskier)

Mais aussi de nouveaux venus :

Carmel Laniado (Violet) vue dans le Voyage du Docteur Do Little aux côtés de Robert Downey Jr

Kim Bodnia (un nouveau sorceleur) vu dans Killing Eve

Kristoger Hivju (Nivellen) le Tormund dans Game of Thrones)

Paul Bullion (Lambert) vu dans Peaky Blinders

Agnes Bjorn (Vereena)

Thue Ersted Rasmussen (Eskel) vu dans Fast and Furious 9

Yasen Atour (sorceleur Cohen) vu dans Robin des Bois

Aisha Fabienne Ross (Lydia secrétaire de Vilgefortz) aperçue dans The Danish Girl

Mecia Simson (Franscesca Findabair) aperçue dans The Hunt

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Witcher ♡ (@thewitcherofficial)

Que va-t-il se passer dans The Witcher saison 2

L’intrigue de la saison deux se passe après la bataille de Sodden. Les Elfes, les humains et les créatures se livrent toujours à une guerre sans merci pour obtenir le pouvoir.

Geralt emmène Ciri en lieu sûr à Kaer Morhen tandis que les affrontements font rage à l’extérieur. Il va alors découvrir que le vrai danger réside dans le puissant pouvoir que sa protégée possède. Le rapport entre les deux protagonistes sera au cœur de l’action.