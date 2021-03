Les fans du célèbre K-drama Love Alarm devront attendre quelques jours pour découvrir la saison 2. En effet, la date de sortie est enfin annoncée par Netflix.

Cela va sans doute dire que la raison de cet empêchement n’est autre que le Covid-19.

Que dit Netflix sur Love Alarm saison 2

Love Alarm est considéré comme l’un des K-drama les plus originaux et les plus appréciés sur Netflix. Selon les informations, Netflix n’a pas annoncé la nouvelle en avance. Les fans ont dû attendre le jour du présumé sorti pour découvrir que celle-ci est reportée pour l’année prochaine.

En faisant cette annonce, Netflix plonge davantage les adeptes dans l’incertitude puisqu’aucune date n’a été donnée. Aucun indice n’est mentionné sur la plateforme ni sur aucune autre source d’informations d’ailleurs.

Il semblerait que oui, puisque Lucifer saison 5 n’a pas été touché par le changement. Les fans du diable seront servis à temps, contrairement aux adeptes de la série Love Alarm saison 2.

D’autres séries sont encore en attente, comme The Witcher saison 2 dont la saison 3 est encore très attendue, Peaky Blinders saison 6 ou encore Suits saison 8. Découverte par les abonnés Netflix en 2019, la série est également l’un des plus appréciés sur la plateforme.

En tout cas, les internautes auront l’eau à la bouche en regardant Family Business tout en pensant à la saison suivante.

Pour ceux qui n’ont pas encore visionné la série, ils ne seront pas en retard s’ils commencent à regarder la première saison dès maintenant. De cette manière, vous découvrirez pourquoi cette série est considérée comme l’un des plus beaux k-drama du moment. En effet, il s’agit d’une histoire romantique comme les Coréens savent bien jouer.

Comme les fans de la série Virgin River saison 3, ceux de Love Alarm seront bien obligés de s’armer de patience. La date de sortie est non seulement repoussée, les amoureux de la série ne pourront même pas tirer profit d’un synopsis, mais seront totalement dans l’ignorance.