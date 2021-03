La saga de Netflix tant appréciée « The Witcher » est sur le point d’être renouvelée pour une saison 2. Avec les intrigues et les mystères non résolus dans la saison 1, cette suite est inévitable.

C’est donc sans surprise, mais avec une joie non dissimulée que les cinéphiles ont accueilli cette nouvelle. Tous les détails dans cet article.

Toutes les informations dévoilées sur la série The Witcher saison 2

Bientôt la saison 2 de la série The Witcher

L’attente est presque finie. C’est vrai qu’aucune précision n’est encore dévoilée concernant la date de sortie de la saga, mais les informations données ravivent tous les espoirs.

Mais en attendant cette 2ème saison, une mini série intitulée The Witcher Blood Origin va bientôt arriver.

Selon les informations dévoilées par le compte twitter du show, le tournage aurait déjà repris presque deux mois maintenant, après avoir été freiné à cause de la pandémie.

Ainsi, on peut espérer alors que la date de diffusion The Witcher saison 2 sera sur les petits et grands écrans dans le milieu de l’année prochaine, voir vers la fin 2021.

The Witcher saison 2. ⚔️

Nouvelle armure. Même Sorceleur. pic.twitter.com/WNcVSDGpIS — Netflix France (@NetflixFR) October 5, 2020

Combien d’épisodes comportera la saison 2 de The Witcher ?

Tout comme dans la saison 1, les cinéphiles auront droit à huit épisodes cette-fois encore. Pour cette nouvelle saison, il faut aussi s’attendre à toutes sortes d’intrigues, exactement comme la saison 1 qui est difficile à suivre.

Il faut donc se concentrer au maximum pour être dans la chronologie de la saga. Pour faciliter la compréhension, la plus simple est de s’accrocher aux romans d’Andrzej Sapkowski, la série étant inspirée de cette œuvre.

Quant au tournage, il est connu pour se dérouler au Royaume-Uni et dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est.

Bande annonce de The Witcher saison 2

Le casting de la série Netflix The Witcher

Les cinéphiles se demandent s’ils vont retrouver leurs acteurs et actrices favoris dans la saison 1 dans cette saison 2. Déjà présente dans la saison précédente, Laurens Schmidt Hissrich sera aux manettes entourée de plusieurs réalisateurs.

En ce qui concerne les acteurs et actrices qui se glisseront dans la peau des personnages, on retrouve Henry Cavill, Anja Chalotra, Joey Batey, Carmel Laniado, etc.

Mais la saga s’apprête également à recevoir d’autres membres de la famille qui incarneront les nouveaux sorceleurs. Ce sont Kim Bodnia et Basil Eidenbenz