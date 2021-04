On vous dit tout sur la série Netflix Black Mirror saison 6. Auparavant transmise par Channel 4 au milieu de 2011 et 2014, la série Black Mirror est aujourd’hui diffusée sur Netflix. On y retrouve plusieurs célébrités très connues comme Anthony Mackie, Andrew Scott, Miley Cyrus et d’autres.

Très appréciée par le public, la série Black Mirror est revenue sous le feu des projecteurs avec une cinquième saison inédite composée de trois épisodes en 2019.

On vous dit tout sur la saison 6 de Black Mirror

Cependant, tout le monde attend avec impatience la sortie de la sixième saison. On vous dit tout sur la date de la prochaine sortie dans cet article.

Une sortie mise en attente de la série Black Mirror saison 6

Scénariste de la fiction Black Mirror, Charlie Brooker avoue être déconfit par les faits et la crise pandémique qui touchent le monde entier.

En effet, la pandémie a bloqué le tournage des films et des émissions télévisées par l’obligation de distance émise pour freiner sa propagation. Le scénariste a affirmé au cours d’un entretien chez Radio Times avoir de nouveaux projets.

Ces projets ne semblent pas porter sur le tournage des épisodes de la saison 6 de la série favorite de son public.

Le monde étant en pleine expansion du point de vue technologique, Charlie Brooker dans sa série essai d’envisager les tourmentes auxquelles seront soumis les humains dans quelques années.

Charlie Brooker ne sais pas si il y aura une 6ème saison

Pour lui, il ne sait pas « si les gens sont prêts à voir des histoires de sociétés qui s’écroulent ». Ainsi, il a confié à la radio : « je suis entrain de retrouver mes compétences comiques, donc j’écris des scripts visant à me faire rire ».

Ainsi, la date de sortie de la saison 6 de la série Black Mirror, n’est pas encore planifiée pour le moment. En effet, le scénariste Charlie Brooker est occupé à réaliser d’autres projets qui lui tiennent à cœur. Il tourne non seulement l’émission « Antiviral Wipe » mais développe aussi ses compétences comiques.

En plus, la crise sanitaire que traverse la terre entière ne pourrait faciliter le tournage de la saison 6 de la série Black Mirror.