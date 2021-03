Après avoir profité pleinement des épisodes riches en émotions de la saison 3 d’Élite depuis le vendredi 13 mars 2020, les fans attendent avec impatience la sortie de la saison 4 de cette série espagnole sur Netflix.

Auront-ils droit à la suite de la saga ou pas, c’est la question qui les titille depuis un bon bout de temps. Bonne nouvelle : Élite reviendra en force, c’est officiel, mais avec quelques changements.

La quatrième saison de la série Élite sur Netflix, c’est officiel !

Après le fort succès des 3 premières saisons d’Élite, Netflix n’a pas pu se permettre de priver les fans de la suite de cette saga pour adolescents aux allures de thriller.

Un message vidéo diffusé par les comédiens principaux sur les réseaux sociaux a confirmé la prochaine arrivée d’une nouvelle saison de la série espagnole sur la plateforme de streaming qui a déjà passé sa commande.

Tu peux les croire, t’es pas prêt(e) pour cette saison. Élite saison 4, prochainement. pic.twitter.com/WQYVJqtrDi — Netflix France (@NetflixFR) May 22, 2020

Mais que réservent ces nouveaux épisodes qui pourraient être disponibles courant 2021 ?

Que réservera la saison 4 de la série Elite ?

Après le meurtre de Polo, la maladie grave d’un des personnages, le retour au lycée de Samuel, d’Ander, d’Omar, de Guzman et de Rebeka ainsi que le départ à New York de Lu et de Nadia Shana, la saison 4 d’Élite s’annonce encore plus intense, selon les acteurs.

De nouvelles aventure dans la prochaine saison d’Elite

De nouvelles aventures toujours aussi pimentées et tordues seront au rendez-vous dans cette prochaine saison.

Que va-t-il arriver à Carla qui partait en voyage ?

Valerio parviendra-t-il à gérer convenablement l’entreprise familiale de la marquise ?

Pour avoir des réponses à toutes vos questions, vous devrez vous patienter un peu.

Mais une chose est sûre : 5 acteurs ne seront plus présents dans la série lors de cette prochaine saison.

Départ de certains acteurs : une nouvelle qui déplaira sûrement aux fans !

Plus de Danna Paola, d’Ester Exposito, de Mina El Hammani, d’Alvaro Rico et de Jorge Lopez lors de la saison 4 d’Élite !

C’est le principal changement de la suite de la fiction espagnole. Ces acteurs ont quitté définitivement la série. Certains d’entre eux sont même en quête de nouveaux projets.

C’est le cas de Danna Paola qui s’est tournée vers la musique. Un coup dur pour les fans, non ?

Une 5ème saison de la série Elite ?

Elite saison 5 serait déjà prévue, pour le plus grand bonheur des fans