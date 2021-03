The Walking Dead retrace le personnage de Rick Grimes, adjoint du shérif de son compté en Géorgie. Tout démarre quand celui-ci se réveille d’un coma de plusieurs semaines et qu’il découvre qu’une grande partie de la population a été décimée par une épidémie qui transforme les humains en « rôdeurs ».

Dans ce monde post-apocalyptique, Rick, sa famille et son groupe de survivants devront rapidement apprendre à survivre. Et c’est ensemble qu’ils devront lutter et vaincre de nombreux périls.

Les 6 derniers épisodes arrivent de The Walking Dead saison 10

Une saison 10 pas entièrement achevée

Pour le plus grand bonheur des fans de l’univers The Walking Dead, la saison 10 joue les prolongations et proposera 6 épisodes bonus.

Ces derniers, qui devraient selon toute vraisemblance être diffusés dès le début de l’année 2021, seront, d’après les scénaristes, l’occasion de présenter différemment certains personnages principaux.

Le tout en racontant de petites histoires et anecdotes les concernant de manière à ajouter un volet supplémentaire à la crise que traversent ces survivants hors du commun. Ces 6 épisodes bonus seront également l’occasion d’amener la saison 11.

The Walking Dead saison 11

C’est désormais officiel, la saison 11 de The Walking Dead sera la dernière, en tout cas en ce qui concerne la série mère car les spin off suivront leurs cours.

A l’heure actuelle et d’après les éléments dont nous disposons, la saison 11 entrera en production dès le printemps 2021 pour une diffusion à partir du mois d’octobre. Et elle sera composée de 24 épisodes !