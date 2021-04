Record of Youth est une série coréenne réalisée par Ahn Gil-ho. À la fois dramatique et romantique, la série suit les aventures de Sa Hye-jun, Won Hae-hyo et An Jeong-ha dans le monde de la mode contemporaine, avec leurs déboires et leurs réussites.

Sa Hye-jun est un mannequin ayant déjà connu un franc succès. Son rêve est de devenir acteur. Malgré de nombreuses tentatives dans le passé, il n’a toujours pas obtenu de rôle.

Tout savoir sur la nouvelle série Netflix Record of the Youth saison 1

L’histoire de la série Record of the Youth

Won Hae-hyo est le meilleur ami de Sa Hye-jun. Tout comme lui, c’est un mannequin reconnu. Issu d’une famille aisée, il a réussi à percer en tant qu’acteur. Il tient à montrer que sa réussite est due à son talent et son travail, et non à ses parents.

Les deux garçons sont accompagnés dans leurs aventures par Kim Jin-woo, un photographe maladroit souhaitant ouvrir son propre studio. An Jeong-ha est la figure féminine de la bande. Maquilleuse de profession, elle veut elle aussi intégrer l’univers de la mode.

La série est diffusée du 07/09/20 au 27/10/20 sur la tvN, chaîne de télévision sud-coréenne. Elle est également disponible à l’international sur la plateforme Netflix depuis le 7 novembre 2020.

Le casting de la série Record of the Youth

Record of Youth s’appuie sur un casting ayant déjà fait ses preuves en Corée du Sud. Le personnage de Sa Hye-jun est campé par Par Bo-gum, révélé dans le film Blind en 2011.

Byeon Woo-seok incarne Won Hae-hyo. Principalement connu grâce à ses apparitions sur le petit écran, il a joué dans de nombreuses séries à succès depuis 2016.

La maquilleuse Ahn Jeong-ha est jouée par Park So-dam. Figure la plus connue du casting, elle a explosé au niveau international en jouant un des rôles principaux du film Parasite de Bong Joon-ho, immense succès critique et commercial et premier film sud-coréen à remporter l’Oscar du meilleur film en 2020.