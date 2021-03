Découvrez la 2ème saison de Love & Anarchy, une dramaturgie romantique de la célèbre scénariste et réalisatrice Lisa Langseth. C’est la deuxième série télévisée en langue suédoise de Netflix, après Sables Mouvants.

La série a été créée par Lisa Langseth (Euphoria, Hotel, Pure), qui est également scénariste en chef aux côtés d’Alex Haridi (Quicksand, Blue Eyes, Real Humans).

Tout savoir sur la série Love and Anarchy saison 2

L’histoire de la série

Love & Anarchy est constituée de huit épisodes qui mettent en scène Sofie, une consultante de carrière, mariée et mère de deux enfants.

Lorsque Sofie reçoit une mission pour la modernisation d’une vieille maison d’édition, elle rencontre le jeune informaticien Max et un jeu de flirt inattendu démarre entre les deux protagonistes.

Sofie et Max se mettent secrètement au défi de poser des actions qui remettent en question la vie moderne. Le jeu commence innocemment, mais au fur et à mesure qu’il devient plus audacieux, les conséquences prennent des proportions démesurées.

L’équipe de production de Love and Anarchy

La série sera produite par FLX, qui a également produit Quicksand, Bonus Family, et Fallet. Les producteurs sont Fatima Varhos (Quicksand, Blinded) et Frida Asp (Quicksand, The Bonus family), et les producteurs exécutifs sont Pontus Edgren (The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, Sunny Side) et Martina Håkansson (Happy at Sea, Blinded).

La date de diffusion sur Netflix de la série Love And Anarchy saison 2 est normalement prévue en novembre 2021.

Les acteurs principaux

Ida Engvoll (Sofie) a joué de multiples rôles dans des séries télévisées et des films, comme le rôle-titre dans Rebecka Martinsson : Arctic Murders, The Restaurant, The Bridge et A man Called Ove.

Björn Mosten (Max) dont Love & Anarchy est le premier film. Outre le théâtre, il fait un master en informatique et ingénierie de l'information à l'université d'Uppsala.

Johannes Bah Kuhnke (Johan) a joué dans plusieurs films et a reçu une attention internationale en 2014 pour son rôle dans le film Force Majeure. En plus de son rôle au cinéma et à la télévision, il a joué dans des pièces de théâtre telles que Cabaret et Le Livre de la jungle.

Björn Kjellman (Ronny) a joué plusieurs rôles principaux dans des films suédois populaires, notamment Adam & Eva, Vägen ut (pour lequel il a reçu un Oscar suédois, le Guldbaggen) et Klassfesten.

Reine Brynolfsson (Friedrich) a fait sa grande percée sur le grand écran en 1990 grâce au long métrage de Colin Nutley et Black Jack. Il est également connu pour des films comme House of Angels (1992), Jérusalem (1996), Les Misérables (1998) et Ravens (2017).

Gizem Erdogan (Denise) a été nominée dans la catégorie « Meilleur second rôle féminin » pour Dröm Vidare et a récemment été louée pour sa performance dans la série télévisée Caliphate. Elle jouera le rôle principal dans la série télévisée « The Thin Blue Line » de SVT.