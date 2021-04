Malgré la polémique de son ultime saison, la série Game of Thrones est aujourd’hui considérée comme l’une des séries les plus remarquables de son époque, regroupant un très grand nombre de fans.

De ce fait, nombreux ont été les projets proposés faisait référence à l’univers de la série dont l’un d’entre eux a été annulé.

Regardez la bande annonce de Game of Thrones – House of the Dragon

C’est aujourd’hui officiel, l’univers de Game of Thrones va revenir ! En effet, HBO a annoncé la sortie d’un spin-off, House of the Dragon, prévue pour 2022.

L’histoire du spin-off Game of Thrones – House of the Dragon

Il s’agira d’un scénario adapté du roman Feu et Sang de Geroge R.R. Martin. L’histoire se déroulera bien des années avant la série culte et sera centrée sur le règne et la chute de la dynastie des Targaryen, les ancêtres de l’incontournable Daenerys Targaryen.

Viserys Targaryen est choisi pour succéder à son grand-père au Grand Conseil d’Harrenhl mais sa volonté de préserver son héritage va être bousculée.

Les acteurs de la prochaine série Game of Thrones – House of the Dragon

Parmi les acteurs du casting, on peut citer Paddy Considine, qui fait son grand retour dans une série HBO après y avoir notamment jouer des personnages secondaires et qui a dernièrement trouvé sa place aux cotés de Cillian Murphy dans la série Peaky Blinders.

De quoi attiser la curiosité des fans qui devront prendre leur mal en patiente et attendre gentiment 2022 pour découvrir la tragédie qui entoure la chute du règne Targaryen mais également pour retrouver l’univers de leur série adorée.

Bande annonce de Game of Thrones – House of the Dragon

Découvrez la bande annonce officielle de Game of Thrones – House af the Dragon.