Les fans peuvent se réjouir, le casting de la saison 6 de la série Queer Eye sera pour bientôt. Tous les associés de Fab 5 seront également de retour à savoir Karamo Brown, Jonathan Van, Tan France, Bobby Berk, Antone Porowski.

Comment imaginer la série sans ces « cinq Impensable » !

La première saison de Queer Eye a été sortie en février 2018, une série originale de Netflix, une nouvelle version de la série Bravo Queer Eye for the Straight Guy.

Les saisons s’enchainent rapidement et la dernière, la saison 5, a été créée le 5 juin 2020. Selon les dires du producteur, une sixièmement sera prochainement diffusée sur Netflix.

Toutefois, si le tournage de la saison 6 a dû être interrompu, c’est en raison du coronavirus covid 19 qui a d’ailleurs retardé toutes les activités cinématographiques pendant plusieurs mois dans le monde entier.

Les fans peuvent donc se rassurer, il y aura une saison 6, mais la date de sortie reste encore à définir.

Bien que les producteurs n’aient pas encore divulgué une date précise, le tournage reprendra dès que la situation redeviendra normale.

Grab a Texas-sized box of tissues y’all because the Fab 5 just arrived in the Lone Star State to film Queer Eye Season 6! ??(oh and P.S. Queer Eye Season 5 is coming real soon?) pic.twitter.com/ROH1eCXzPZ

— Queer Eye (@QueerEye) March 11, 2020