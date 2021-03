Pendant que tous les téléspectateurs attendent la saison 2 de la série The Witcher, Netflix décide d’improviser avec The Witcher Blood Origin. Découvrez ce dont il est question dans cet article.

Netflix surprend avec The Witcher Blood Origin

Une série qui se présente comme un labyrinthe

L’influence qu’a Netflix sur les téléspectateurs n’est plus à vérifier. Tous les films et séries présentés par cette entreprise multinationale sont considérés comme plus qu’intéressants et sont très suivis.

C’est d’ailleurs cet état de chose qui a favorisé le grand succès de la série The Witcher lancée par Netflix. Rendue disponible sur la plateforme Netflix le 20 décembre 2019, la saison 1 de la série compte 8 épisodes dont les durées varient entre 47 et 67 minutes.

Cependant, même si la majorité des téléspectateurs l’ont adoré à cause du réalisme qui y est présent, tous ne comprennent pas la chronologie des événements de la série.

En effet, cette série inspirée de la saga écrite « The Witcher » de l’écrivain Andrzej Sapkowski est comme un puzzle que le téléspectateur est appelé à reconstituer.

Mais, puisqu’il n’est pas évident que tous y arrivent, Netflix décide de clarifier la série en attendant que la saison 2 ne soit disponible.

On connaît tous Geralt de Riv. Mais est-ce que tu sais qui est le premier Sorceleur ? On prépare la mini-série “The Witcher : Blood Origin”, un spin-off de The Witcher où tu pourras faire connaissance avec le tout premier Sorceleur. Et ça arrive… prochainement. — Netflix France (@NetflixFR) July 27, 2020

La date de diffusion de la mini série Netflix The Witcher Blood Origin n’est pas encore connue, mais des rumeurs parlent de début 2022.

Un préquel des plus explicatifs

Netflix annonce la disponibilité prochaine d’un préquel de la série The witcher sur sa plateforme en attendant la sortie de la saison 2.

Il s’agira d’une mini-série de 6 épisodes nommée « The Witcher Blood Origin » qui remontera au-delà de la saison 1. L’objectif est de permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre la série.

Cette mini-série sera basée sur les aventures du tout premier witcher, lesquelles aventures se dérouleront 1200 ans avant celles présentées dans la saison 1.

Dans le même temps, un film d’animation de la série est entrain d’être préparé par Netflix.

Il est clair que l’entreprise veut rentabiliser au maximum cette série qui reste un mystère attirant pour le grand public. Il faudra attendre encore un moment pour connaître la date de sortie de la série The Witcher saison 2.