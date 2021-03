Destin : La Saga Winx est la nouvelle série Netflix, très attendue par tous les abonnés de la plateforme de streaming.

Cette série est une adaptation en live action du célèbre dessin animé du même nom bien connu des enfants des années 2000.

Tout savoir sur la série Netflix Destin : La Saga Winx

L’histoire de la série Destin : La Saga Winx

Dans ce teen drama fantastique, vous suivrez les aventures de cinq jeunes filles, qui sont en réalité des fées. Vous assisterez alors à leur entrée au sein de l’internat magique, Alféa, situé dans l’autre monde.

Elles auront pour mission d’apprendre à maîtriser tous leurs pouvoirs magiques tout en affrontant les monstres qui vont menacer leur vie.

Celles-ci, pendant leur séjour dans cette école particulière, vont également découvrir l’amour et devront faire face à la jalousie et aux rivalités.

Il ne vous reste plus longtemps à patienter avant de pouvoir regarder cette nouvelle série. En effet la première saison de Destin : La Saga Winx sera disponible sur Netflix dès le 22 janvier 2021 et comptera six épisodes.

De quoi commencer l’année en beauté ! Pour patienter en attendant de plonger dans cet univers féérique, vous pouvez toujours visionner la bande annonce du show qui est, elle, déjà sortie.

Les acteurs de la série Destin : La Saga Winx

Dans cette série, vous retrouverez l’actrice Abigail Cowen, que vous avez pu apercevoir dans une autre série Netflix, Les Nouvelles Aventures De Sabrina. Celle-ci incarnera la fée aux puissants pouvoirs, Bloom.

Vous retrouverez également Hannah van der Westhuysen qui incarnera Stella, Eliot Salt dans le rôle de Terra, Precious Mustapha qui prêtera ses traits à Aisha, Freddie Thorp incarnera Riven, Theo Graham sera quant à lui Dane.

Vous y verrez aussi Sadie Soverall dans le rôle de Beatrix, Elisha Applebaum dans le rôle de Musa ainsi que Danny Griffin dans le rôle de Sky et Jacob Dudman dans celui de Sam.

La direction du show a été confiée à Brian Young, un habitué des séries fantastiques qui a notamment travaillé sur la saga à succès Vampire Diaries.

A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore combien de saisons comptera cette série ou même si elle sera renouvelée pour une seconde saison, cela dépendra certainement des audiences de cette première saison.