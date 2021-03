Alice in Borderland est une série télévisée japonaise tirée du manga du même nom de Haro Aso. Produite en exclusivité par Netflix, la saison 1 sortie le 10 décembre 2020 a rencontré un énorme succès, plébiscitée pour son graphisme et ses scènes d’action impressionnantes.

Le huitième et dernier épisode de cette saison prenant fin avec un suspens insoutenable, beaucoup de personnes se demandaient si une saison 2 serait diffusée.

Alice in Borderland revient pour une 2ème saison sur Netflix

Quelle est l’histoire d’Alice in Borderland ?

La série de science-fiction Alice in Borderland met en scène un jeune geek sans avenir qui se retrouve avec ses meilleurs amis propulsé dans un Tokyo fantôme parallèle. Pour survivre, ils sont contraints de participer à une succession de jeux mortels et machiavéliques.

Sur fond de suspens et de drame, on retrouve ici l’univers propre à Battle Royale, Hunger Games ou encore Ready Player One.

La saison 2 d’Alice in Borderland déjà annoncée par Netflix

Les fans de la série n’auront pas eu à attendre bien longtemps. C’est dans un court teaser paru le 24 décembre 2020 sur sa chaîne YouTube que Netflix a annoncé l’existence d’une saison 2 d’Alice in Borderland.

Un beau cadeau de Noël ayant rassuré les nombreux fans qui s’interrogeaient sur la diffusion éventuelle d’une suite de cette série nipponne au franc succès. Il n’y a cependant pas encore de bande annonce disponible pour ce deuxième opus.

On a encore quelques cartes à jouer. Alice in Borderland saison 2, prochainement. pic.twitter.com/NsHTSKALBM — Netflix France (@NetflixFR) December 24, 2020

Quand la saison 2 sera-t-elle accessible sur Netflix ?

Bien que Netflix ait rapidement annoncé une saison 2 d’Alice in Borderland, aucune date de sortie officielle n’a été communiquée.

Cependant, on peut s’attendre à une sortie de la 2ème saison vers septembre 2021.

Le contexte sanitaire actuel pourrait bien repousser le calendrier de la prochaine diffusion d’Alice in Borderland sur Netflix. La saison 2 de la série japonaise reste néanmoins très attendue, la première ayant fait un carton dès le début de sa diffusion