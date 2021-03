The Crown est une série télévisée d’origine américano-britannique diffusée pour la première fois le 4 novembre 2016. Il appartient au genre drame biopic et retrace la vie de la reine Élisabeth II depuis sa naissance jusqu’à son couronnement.

Dès la fin de la diffusion de la saison 4 en novembre 2020, Netflix fait une annonce surprenante.

Trailler The Crown saison 5

Le casting pour la saison 5 et 6 de la série The Crown

Retour de The Crown sur vos écrans : Netflix vous en dit plus

The Crown saison 5 et 6 : Dates de sortie connues

Depuis la diffusion des premiers épisodes, The Crown a séduit une grande majorité des téléspectateurs. Toujours en quête de la perfection, Peter Morgan (le créateur de la série) a fait appel à des actrices telles que Diana Spencer. Selon Netflix :

« Nous avons constaté que la saison 4 de The Crown a réuni plusieurs milliers de cinéphiles à travers le monde. Afin d’atténuer votre curiosité, nous annonçons officiellement que la saison 5 et 6 ne va plus tarder ».