Scott McCall et sa horde de loups-garous vont-ils faire leur comeback à l’occasion d’une 7ème saison de Teen Wolf ? Les fans de la série récompensée par de nombreuses distinctions (Teen Choice Awards, Saturn Awards, Young Hollywood Awards…) n’attendent que ça !

Mais est-ce aussi simple ? On vous révèle tout à travers ce nouvel article…

Le producteur parle de la série Teen Wolf saison 7

Un futur obscur pour la série Teen Wolf !

Suite au dernier épisode explosif de sa 6ème saison, la série populaire Teen Wolf avait cessé sa production il y a déjà quatre ans. Depuis, plus aucune annonce officielle, mais une rumeur insistante sur le Web qui laissait présager le tournage d’un film.

L’acteur principal de, Tyler Posey, avait d’ailleurs laissé entendre qu’il souhaitait interpréter à nouveau son personnage de Scott McCall.

À part lui, aucun des autres acteurs de la série ne s’était par contre exprimé sur le sujet. Heureusement, le créateur de Teen Wolf s’est récemment confié quant au futur de la série…

Rebooter la série Teen Wolf ?

Jeff Davis assistait récemment à une réunion de MTV qui célébrait l’anniversaire de la 1ère saison. Interviewé par des journalistes, le scénariste et producteur de 45 ans a révélé recevoir régulièrement un nombre impressionnant de messages envoyés par les fans de la série qui rêvent d’une 7ème saison.

Malheureusement pour ces derniers, le scénariste a déclaré être actuellement dans l’incapacité d’écrire le scénario d’un nouvel épisode. Mais Jeff Davis a également déclaré : « Il y a une tendance de plus en plus forte à rebooter les films et les séries. »

Un comeback sans Jeff Davis pour Teen Wolf saison 7 ?

Si Jeff Davis semble peu enthousiaste à l’idée d’écrire une suite à sa série, la décision finale ne dépend pas exclusivement du scénariste.

« Je suis parfaitement conscient que de nombreuses personnes rêvent d’un reboot de la série », a-t-il confié. « Alors, qui sait… Peut-être ça se fera un jour, avec moi ou avec un autre scénariste… ».

Voilà une déclaration qui ne devrait satisfaire que partiellement les fans de Teen Wolf pour qui le succès de la série est intrinsèquement lié à la présence de son créateur.