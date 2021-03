Depuis le jour de Noël 2020, la première saison de la série Bridgerton (ou la Chronique des Bridgerton en français) a été mise en ligne par Netflix, pour le plus grand bonheur de ses abonné(e)s.

Cette série basée sur les romans écrits par Julia Quinn est une production de Shonda Rhimes.

La Chronique des Bridgerton aura-t-elle une 2ème saison ?

Après avoir regardé la saison 1 de Bridgerton, beaucoup de sériephiles se sont demandé(e)s si une deuxième saison verrait le jour. La question a été directement posée à Chris Van Dusen, l’homme-orchestre de la série. L’article suivant ne renferme aucun spoiler.

L’histoire de la série La Chronique des Bridgerton

La célèbre Shonda Rhimes pour sa toute première série sur Netflix, ramène le public à l’époque de la Régence. En effet, la série Bridgerton présente les aventures d’une famille : les Bridgerton. Précisement, on suit la jeune Daphne (incarnée par Phoebe Dynevor) qui entre dans la société.

Dans le but d’avoir beaucoup de charmants prétendants afin de trouver l’élu de son cœur parmi ces derniers, elle pactise avec le Duc d’Hastings (joué par Regé Jean-Page). Tous les deux se conviennent donc de faire semblant d’être amoureux afin que Daphne ait davantage de prétendants.

Le duc lui, pourra être tranquille. Mais, contre toute attente, les sentiments vont jaillir entre les deux pactiseurs…

Les huit épisodes de la Saison 1 de Bridgerton ont été mis en ligne depuis le 25 décembre 2020. Mais avant d’être une série, la Chronique des Bridgerton est une légende littéraire de 8 livres, écrite et publiée par Julia Quinn de 2000 à 2013. De ces 8 livres donc, beaucoup voient des possibilités pour plusieurs saisons à venir…

Y’aura-t-il une saison 2 pour Bridgerton ?

Interrogé sur la question, Chris Van Dusen a fait répondu en ces termes : « Il y a des plans évidemment. (…) La saison 1 est centrée sur Daphne et son histoire avec Simon mais on sait tous qu’il y a huit livres dans la saga Bridgerton et huit frères et sœurs. Si la série a du succès, j’adorerai explorer et plonger dans l’univers des autres Bridgerton, leur donner des histoires à chacun et explorer leurs histoires d’amour. »

Il rompt ainsi le suspens des sériephiles. Il y aura donc une suite à la saison 1 à la seule condition que cette première soit un succès.

Netflix a fini par confirmer que La Chronique des Bridgerton saison 2 aura bien lieu.