Alors que les passionnés royaux dévorent la la 4ème saison de The Crown (qui a été lancée sur Netflix en novembre), il y a déjà beaucoup à discuter de la saison 5.

Des acteurs nommés aux Oscars assumant les rôles de la reine Elizabeth, de la princesse Margaret, du prince Philip, de la princesse Diana et le prince Charles.

Découvrez le nouveau casting de la série The Crown saison 5

Les deux dernières saisons de la série seront sûrement incroyables. Ci-dessous, découvrons les nouveautés du casting et la date de sortie de la 5ème saison de la série royale The Crown.

Imelda Staunton jouera la reine Elizabeth II

La nominée aux Oscars Imelda Staunton apparaîtra dans deux saisons, tout comme la reine avant. Peu de temps après la troisième saison, des rumeurs sur le casting de Staunton ont fait sensation en novembre 2019. Deadline a enfin confirmé la nouvelle fin janvier.

Jonathan Pryce jouera le prince Philip

L’acteur nominé aux Oscars derrière « Two Popes and Wife » , Jonathan Pryce jouera le prince Philip dans les 5e et 6e saison. Il reprend le rôle de Tobias Menzies (saisons 3 et 4) et Matt Smith (saisons 1 et 2).

Elizabeth Debicki jouera la princesse Diana

La cinquième saison de « The Crown » inaugurera également une nouvelle princesse Diana. L’actrice Elizabeth Debicki apparaîtra dans les saisons 5 et 6. Sur Twitter, elle a déclaré : « L’esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actes sont dans le cœur de nombreuses personnes.

C’est un véritable honneur de rejoindre cette superbe série qui m’a rendu complètement obsédé depuis le premier épisode ».

Dominic West pour Charles Prince

L’acteur de « Connected and Affair », apparaîtra dans la cinquième saison de « The Crown ». L’anglais succédera à Josh O’Connor, qui joua le prince Charles lors des troisième et quatrième saisons de la série.

Lesley Manville jouera la princesse Margaret

Netflix a annoncé en juillet 2020 que l’actrice Leslie Manville de « Phantom Thread » incarnera les rôles précédemment joués par Helena Bonham Carter et Vanessa Kirby.

Aucune date de sortie officielle pour la cinquième saison de The Crown n’a été annoncée. La production de la saison 5 débutera en juin 2021 et le tournage pour la sixième et dernière saison en 2022.