Si vous êtes un fan inconditionnel de la série policière américaine Brooklyn Nine-Nine, vous savez sûrement qu’elle est avait été annulée en 2018 mais sauvée in extremis des flammes de l’oubli par le groupe audiovisuel américain National Broadcasting Company (NBC).

Le géant américain Netflix a annoncé le 17 janvier la date de sortie de la saison 7 sur sa plateforme : attachez-vos ceintures, branchez la sirène, la septième saison débarque le 8 février !

Brooklyn Nine-Nine : le petit bijou policier à la fanbase solide

Si vous êtes passés à côté du phénomène Brooklyn Nine-Nine, nous vous offrons une séance de rattrapage rapide et totalement gratuite.

Cette série est une série comique suivant les aventures de Jake Peralta, détective immature et exubérant mais détenant le plus gros record d’arrestations, ainsi que de ses collègues hauts en couleurs dans un commissariat de Brooklyn.

Ça arrive bientôt. (Titre de notre sextape) pic.twitter.com/LXJW6VMepB — Netflix France (@NetflixFR) January 16, 2021

Brooklyn Nine-Nine a révolutionné le genre policier en ajoutant aux enquêtes policières une bonne dose d’humour, le résultat obtenu étant un équilibre parfait entre la protection des habitants de New-York ainsi que la vie personnelle et professionnelle des employés loufoques du commissariat.

La série Brooklyn Nine-Nine revient pour une septième saison mais est déjà renouvelée !

Comme évoqué un peu plus haut, la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine revient le 8 février sur Netflix pour le plus grand bonheur de ses fans. Cependant, une vidéo avait été publiée le 14 septembre 2019 sur le compte Instagram officiel de la série qui montrait une session de lecture d’un épisode de la saison 7 pendant laquelle les créateurs annonçaient au casting la confirmation d’un renouvellement pour une huitième saison. Et on sait déjà à quoi s’attendre pour cette saison 8.

La date de sortie de la 7ème saison de Brooklyn Nine-Nine est fixée au 8 février 2021.

L’histoire de Brooklyn Nine-Nine

La force de Brooklyn Nine-Nine, c’est de mêler l’humour avec le drame. En effet, la série est connue pour aborder des sujets difficiles et délicats comme le racisme, sujet déjà abordé plusieurs fois au cours des dernières saisons.

Néanmoins, il a été annoncé par l’acteur Terry Crews, interprète du Sergent Jeffords, que les scripts de trois des premiers épisodes avaient été jetés à la poubelle pour être réécrits et aborder la mort de George Floyd, homme noir tué par un policier au cours d’une arrestation injustifiée et ayant été au déclenchement des protestations « Black Lives Matter » de l’été 2020.

La saison 8, qui doit être diffusée cette année sur NBC, sera à nouveau l’occasion de faire passer des messages de tolérance.