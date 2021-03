Ce début d’année 2021 annonce une bonne nouvelle pour les inconditionnels de la fameuse série Elite.

L’attente ne saura donc pas être longue et d’ores et déjà, Netflix, à travers des clichés prometteurs, donne un avant-goût fort appréciable des nouvelles péripéties qui vous tiendront en haleine dans la saison 4.

Elite saison 4 sera bientôt sur vos écrans

Le tournage de la saison 4 d’Elite est bouclé

Il a fallu 7 mois après l’annonce d’une nouvelle saison, pour que la fin du tournage de la saison 4 de la série culte Elite soit effective. Les inconditionnels peuvent donc s’assurer de retrouver les futurs épisodes d’ici peu après la fin de la saison 3. Netflix vient en effet d’annoncer officiellement le bouclage du tournage de la saison 4.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Néanmoins, la date de sortie d’Elite saison 4 n’a pas été précisée. Néanmoins, on peut déduire que la date de diffusion d’Elite saison 4 devrait arriver ce printemps, ou en début d’été 2021.

Afin d’entretenir le suspense et mettre les férus en appétit, la maison de production a accompagné cette déclaration de quelques nouveaux clichés inédits, qui dévoilent d’ores et déjà le visage des prochains acteurs et qui seront aux côtés des personnages phares bien connus, du lycée de Las Encinas.

Prises dans les coulisses, ces photos inédites donnent en effet un aperçu des nouveaux personnages qui vont remplacer les 5 acteurs ayant quitté le plateau et la saga au terme de la saison 3.

Quoi qu’il en soit, le sourire arboré par ces nouveaux acteurs qui donneront la réplique à leurs camarades de classe, ainsi que la sensation d’ambiance cordiale qui se reflétait sur ces clichés sont prometteurs de nouvelles péripéties très attrayantes.

De nouveaux visages, de nouvelles intrigues

Tel qu’annoncé, 5 des personnages principaux de la série ont quitté le plateau au terme de la saison 3. Un départ qui n’a pas manqué d’être très regretté par les aficionados de la série. Toutefois, le regret n’a été que de courte durée au vu des nouveaux clichés affichés par Netflix.

Ainsi, dans la saison 4, Carla, Nadia, Polo, Lu et Valerio seront remplacés par Carla Diaz, Manu Rios, Pol Granch et Martina Cariddi dans des rôles qui n’ont pas été révélés.

En attendant, Netflix continue d’entretenir le suspense en laissant les fans échanger des discussions à ce sujet sur les réseaux sociaux. Toutefois, nous retrouverons dans cette saison 4 les Omar, Samuel, Cayetana, Guzman, Rebeka et Ander. Affaire à suivre.

La série Elite saison 5 est déjà dans les prévisions de Netflix.