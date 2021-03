Special est une série originale disponible sur la plateforme de streaming Netflix. La série est adaptée du roman de Ryan O’Connell : I’m Special : and other lies we tell ourselves.

L’histoire de la série

Elle raconte comment un jeune homosexuel ayant une paralysie cérébrale légère décide de changer sa vie pour enfin vivre comme il le souhaite. La première saison est sortie en 2019 et compte 8 épisodes.

Quant à la deuxième saison, elle est attendue pour le 20 mai 2021 sur Netflix.

De quoi la 2ème saison parlera-t-elle ?

Cette deuxième saison racontera à nouveau la vie de Ryan O’Connell, qui, jour après jour continuera de vouloir encore plus profiter de la vie. Il vivra encore plus d’expériences passionnantes et profitera de sa vie de jeune homme.

Le casting de la série Netflix Spécial saison 2

La série a été écrite et produite par Ryan O’Connell lui-même, qui joue aussi le rôle principal et que l’on retrouvera dans la saison 2. Pour l’accompagner, Jessica Hecht reviendra aussi pour jouer le rôle de la mère de Ryan. Punam Patel reviendra, quant à elle, pour le rôle de Kim Laghari et l’on retrouvera Marla Mindelle dans le rôle d’Olivia.

Il ne reste donc que quelques mois pour enfin pouvoir voir la saison 2 tant attendue sur la plateforme bien connue qu’est Netflix.