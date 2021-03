Netflix est une plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez retrouver un grand nombre de films et de séries exclusives.

Pour séduire toujours d’avantages ses abonnées, Netflix propose chaque mois une sélection de nouvelles séries inédites et de films.

Quelles nouveautés sur Netflix en mars 2021 ?

En mars, vous allez avoir le plaisir de retrouver un grand nombre de nouveautés sur Netflix, que ce soit en termes de films ou de séries.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Collection Tavernier

Dès le 1er mars 2021, vous retrouverez une sélection des meilleures réalisations du grand réalisateur Bertrand Tavernier comme Les affranchis, Que la fête commence ou encore Bad trip.

L’attaque des titans

Dès le 1er mars, vous aurez le plaisir de découvrir la première partie de la saison du célèbre animé L’attaque des titans, dans laquelle vous retrouverez tous vos personnages préférés comme Eren et Mikasa.

Kingdom saison 2

Netflix accueillera dès le 1er de mars la seconde saison de Kingdom dans laquelle un mystérieux fléau menace la vie d’un royaume tout entier.

Sword art online alternative: gun gale online

Disponible le 1er mars. Dans cette première saison, vous suivrez les aventures de deux gameuses qui s’initient au jeu en ligne Gun gale online et qui font intégrer un mystérieux groupe la Squad Jam.

Je veux manger ton pancréas

Dans ce film d’animation japonais vous découvrirez la superbe histoire d’amour entre un lycéen introverti et sa camarade de lycée, atteinte d’une maladie incurable.

Blanche Gardin : bonne nuit blanche

Découvrez dès le 1er mars le nouveau spectacle de l’humoriste à succès Blanche Gardin. Soyez prêt pour un moment de détente et de plaisir.

Biggie: I got a story to tell

Dans ce documentaire disponible le 1er mars 2021, vous découvrirez la vie hors du commun de The notorious BIG, un voyou new-yorkais devenu très rapidement le nouveau roi de la musique rap.

Les affranchis

Découvrez le 1er mars le film de gangsters américains culte de Martin Scorcese avec le grand Robert de Niro qui excelle dans cet ouvrage iconique plein de suspens.

Le prix du succès

Retrouvez Tahir Rahim dans le rôle d’un comédien tiraillé entre sa carrière et sa nouvelle de vie de célébrité, et sa famille et son ancienne vie en banlieue.

Trahison chez les Mormons : le faussaire assassin

Dans cette mini-série visible le 1er mars 2021, vous suivrez avec attention la réalisation de certains exploits qui font avoir des effets inattendus jusqu’à ébranler considérablement l’église Mormone.

Lady bird

Dans cette comédie romantique disponible le 3 mars sur Netflix, suivez les aventures d’une jeune lycéenne de Sacramento qui rêve d’intégrer une grande université de la Côte Est.

Moxie

Dans cette comédie dramatique visible dès le 3 mars, suivez le quotidien d’une adolescente qui publie anonymement une revue dénonçant le sexisme dans son lycée.

Pacific Rim: the black

Disponible le 4 mars. Dans cet anime, suivez les aventures d’un frère et d’une sœur à la recherche de leurs parents dans une Australie dévastée.

Call me by your name

Dans ce film romantique visible le 4 mars, suivez la relation intense entre Elio et Olivier, l’assistant de recherche de son père.

Sentinelle

Dans ce thriller disponible le 5 mars, vous suivrez les aventures d’une soldat d’élite qui va utiliser ses talents meurtriers pour traquer celui qui a sauvagement agressé sa sœur.

Caïd

La série Caïd sera disponible dès le 10 mars 2021. Suivez le travail de deux cameramen chargés de tourner un clip de rap dans une cité du sud de la France dans cette série très réaliste.

Last chance U: basketball

Ce documentaire, disponible le 10 mars, suit les aventures d’un coach de basket dans certains quartiers de Los Angeles.

Mariage ou maison ?

Dans cette télé-réalité, un agent immobilier et un wedding planner s’affrontent pour convaincre un couple de choisir entre un mariage et une maison de rêve. Disponible sur Netflix le 10 mars 2021.

Paradise police

Retrouvez la troisième saison le 12 mars 2021 de cette série comique américaine avec tous vos personnages préférés.

Yes day

Dans la comédie Yes Day visible dès le 12 mars, un couple autorise ses enfants à fixer leurs propres règles durant toute une journée.

Love alarm

Retrouvez Love Alarm saison 2 le 12 mars, dans laquelle une application avertit les gens dès qu’ils croisent quelqu’un dont ils éveillent l’intérêt.

Gaufrette et Mochi

Suivez les aventures de Gaufrette et Mochi dans ce dessin animé pour enfants dès le 16 mars 2021, avec Michelle Obama.

Sky rojo

Découvrez la série Sky Rojo du créateur de la Casa de Papel où trois femmes vont vivre une aventure hors du commun. Disponible dès le 19 mars sur Netflix.

Formule 1 Drive to Survive saison 3

Cette série Formule 1 Drive to Survive saison 3 consacrée à la Formule 1 sera disponible sur Netflix le 19 mars 2021

Les irréguliers de Baker Street

A l’époque Victorienne, une bande de jeunes vont enquêter pour le compte de Watson et du célèbre Sherlock Holmes. Elle sera disponible sur Netflix dès le 26 mars 2021.

Voilà, à vous de faire votre choix parmi toutes les nouveautés Netflix du mois de mars 2021.