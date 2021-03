La crise sanitaire n’a pas épargné le tournage de la saison 3 de la série à suspense, You. Netflix admet le retard et conçoit l’impatience des inconditionnels.

C’est pour cette raison que le producteur compte ajouter une touche d’originalité à cette nouvelle saison.

Tout en admettant le retard du bouclage de la saison 3 de You, occasionné par les restrictions imposées par la crise sanitaire de Covid-19, Netflix veut combler l’attente des téléspectateurs férus de la série en donnant un avant-goût du suspense et des intrigues qui les tiendront en haleine.

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.

YOU Season 3 is back in production. pic.twitter.com/ijti25tPFk

— Netflix (@netflix) November 2, 2020