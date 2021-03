Lors d’une édition spéciale de The Late Late Show with James Corden intitulée « An Afternoon with Prince Harry and James Corden », dont la diffusion a eu lieu le 26 février dernier, le Prince Harry s’exprimait librement sur l’actualité et la série Netflix The Crown.

Invité de James Corden, il donnait son avis sur la série Netflix, The Crown, de l’écrivain Peter Morgan, retraçant le parcours de la Reine Élisabeth II et actuellement à sa 4e saison.

Ce que pense le Prince Harry de la série Netflix The Crown

Avant d’y arriver, le frère du Prince William n’a pas manqué de surprendre agréablement les nombreux auditeurs en chantant sur The Fresh Prince of Bel-Air, le générique de la série culte américaine des années 90, Le Prince de Bel-Air.

The Crown, une fiction légèrement basée sur des faits réels

Au cours de la saison 4, la série jetait le dévolu sur le mariage tumultueux entre la mère des princes Harry et William, Diana Spencer, et le Prince Charles. Cette séquence n’avait pas manqué de provoquer le courroux de la famille royale d’Angleterre, qui avait alors choisi de ne pas s’exprimer publiquement sur le sujet.

Le frère de la Princesse de Galles, Charles Spencer, s’en était également indigné, y dénonçant de nombreux faits non véridiques. Par conséquent, il invitait Netflix à mentionner, dès le début de chaque épisode, l’aspect fictif du récit.

Le Prince Harry quant à lui, estime que The Crown n’est pas un documentaire et n’a jamais prétendu être l’actualité, mais une fiction, quoique vaguement basée sur la réalité. Selon le jeune homme de 36 ans, le contenu de The Crown n’est pas choquant comparé à ce que les tabloïds écrivent et inventent régulièrement sur lui, sa femme, Meghan Markle, et sa famille.

Il ne relate peut-être pas les faits avec exactitude, mais projette une vision approximative du mode de vie au sein de la famille royale, entre la pression générée par le fait de mettre le devoir et le service au-dessus de la famille et ce qui en résulte. Il n’a aucun problème avec The Crown.

Et il va plus loin. Lorsque le présentateur de l’émission, James Corden, lui demande qui il aimerait voir incarner son rôle dans la série, le prince Harry répond :

Damian Lewis, acteur britannique et roux lui aussi. James a alors plaisanté en se proposant pour le rôle du Prince William pour un casting parfait, provoquant l’incrédulité du Duc de Sussex

Découvrez la date de sortie de The Crown saison 5.