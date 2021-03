Dans la mini-série documentaire Canine Academy, l’éducateur canin Jas Leverette se frotte à quelques cas de chiens domestiques en difficulté, présentant notamment des problèmes d’agressivité.

Découvrez la série Netflix Canine Academy

Disponible sur Netflix depuis le 24 février, la série met à l’honneur des thèmes tels que l’abandon et la maltraitance animale.

De quoi parle la série Canine Academy

Le premier épisode se concentre sur Lady McBeth, une pitbull de 2 ans sortie de la rue et ayant perdu une patte suite à une blessure par balle. La chienne, débordant d’amour pour son maître, se montre particulièrement agressive avec les étrangers. Alors que le dresseur lui fait suivre un entraînement quotidien intensif, on ressent à travers l’œil de la caméra le lien unique et l’amour inconditionnel unissant les chiens et leurs maîtres.

Une série pleine de conseils pour le dressage canin

La série, truffée de bons conseils, nous emmène dans les coulisses du dressage canin et nous introduit aux racines de la psychologie animale. Jas explique aux propriétaires comment comprendre leur chien, ses émotions, son tempérament, et remonte aux sources de l’agressivité pour rééduquer les animaux dangereux. C’est bien souvent la peur qui les pousse à la violence, et en habituant le chien aux objets qui l’inquiète et aux inconnus, Jas parvient à remédier à leur comportement dangereux.

Le casting de la série Canine Academy

On retrouve au casting de cette téléréalité émouvante basée à Oakland en Californie, le professionnel de l’éducation canine Jas Leverette et ses collègues entraîneurs Zay et Taren. Les chiens qui passent entre leurs mains expertes apprennent à se contrôler et en ressortent métamorphosés, sociables et confiants. Ils échappent ainsi à l’euthanasie, solution parfois imposée par les autorités à la suite d’agressions répétées.

Canine Academy saison 2 pour bientôt ?

Aucune suite n’ayant été annoncée à ce jour, le programme se compose pour l’instant de 6 épisodes de 35 minutes et est accessible sur le catalogue Netflix français.