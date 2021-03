Pour le plus grand bonheur des fans, Netflix vient d’annoncer que le tournage de la série Umbrella Academy saison 3 avait commencé.

Le tournage de la 3ème saison de la série Umbrella Academy a débuté

L’histoire de la série Umbrella Academy

En 1989, quarante-trois bébés dotés de pouvoirs extraordinaires naissent en même temps, éparpillés aux quatre coins du monde. Sept de ces enfants sont adoptés par Sir Reginald Hargreeves. Ce dernier fonde l’institut The Umbrella Academy. Son but ? Les entrainer afin qu’ils puissent sauver le monde d’une terrible menace !

Mais les enfants, devenus adolescents et multipliant les exploits, se séparent. L’équipe se retrouve alors dispersée, chacun vivant de son côté sans se soucier des autres.

Après plusieurs années, six d’entre eux se retrouvent pour l’enterrement de leur père adoptif.

Ils décident d’enquêter sur la cause du décès de leur paternel, en tentant de gérer leurs différences d’opinion, leurs personnalités et leurs pouvoirs… tout en prenant conscience, à leur manière, de l’imminence de la fin du monde.

Ce que l’on sait de la 3ème saison d’Umbrella Academy

La bonne nouvelle : il y aura bien Umbrella Academy saison 3 comme en témoigne cette publication !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Mais il faudra faire preuve d’un peu de patience, Netflix annonce une date de diffusion au premier trimestre 2022.

L’histoire d’Umbrella Academy saison 3

Concernant l’intrigue de cette nouvelle saison et ce qui s’est passé durant la saison 2, on en déduit que la saison 3 va devoir répondre aux nombreuses questions posées.

Quelles seront les conséquences des multiples voyages dans le temps effectués par Five ? Qu’est-ce que la Sparrow Academy ? Est-elle un copié-collé de l’Umbrella Academy, une version miroir ? Sir Reginald Hargreeves a-t-il adopté d’autres enfants avec l’objectif de constituer différentes équipes ? Ben va-t-il revenir ?

Pour le casting, les acteurs principaux reprendront leur rôle pour notre plus grand plaisir.

Mais qui dit Sparrow Academy, dit aussi nouveaux acteurs, qui pour la plupart ont déjà joué dans d’autres séries très connues.

On parle de Justin Cornwell (The InBetween), Britne Oldford (The Flash), Jake Epstein (Suits), Genesis Rodriguez (Entourage) et Cazzie David. Dans cette équipe, le rôle de Ben serait toujours assuré par Justin H. Min, mais dans une version du personnage plus machiavélique. Il en manque un ? Effectivement, le septième membre de la team Sparrow Academy s’appelerait Christopher, et l’acteur jouant son rôle serait… un cube télékinésique flottant !

La saison 3 d’Umbrella Academy promet d’être surprenante !