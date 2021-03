Alors que le tournage de Sex Education saison 3 est finalement sur les rails, le producteur vient d’annoncer l’arrivée de 3 acteurs qui rejoindront le casting.

Détails sur ce sujet tout de suite dans cet article.

3 nouveaux acteurs dans la famille « sex Education » saison 3

La longue attente est presque terminée ! Plus que quelques semaines et les fans pourront retrouver sur les petits et grands écrans leurs acteurs favoris. La troisième saison de « sex Education » se profile déjà à l’horizon.

Il y a quelques mois lors des épisodes précédents, les fans soupçonnaient la formation d’un couple, Otis et Maeve. Mais Asa Butterfield n’a pas tardé à répondre à ce sujet. Pour la saison 3, les fans pourraient bien faire la découverte des nouvelles têtes.

Trois autres acteurs viendront en effet compléter la famille. Ce qui va pour sûr pimenter la série et créer des nouvelles aventures. Par ailleurs, les nouveaux casts promettent beaucoup, car être sur les petits écrans n’est pas une première fois pour eux.

Quoi qu’il en soit, il faut attendre la sortie officielle de la saga pour reconnaître les jeux d’acteurs de ces derniers.

Qui sont les nouveaux acteurs dans la saison 3 de la série Sex Education ?

Netflix a informé les fans sur l’arrivée des nouveaux camarades dans une publication sur twitter. Ce sont bien entendu les nouveaux acteurs qui compléteront le casting de Sex Education saison 3.

Parmi eux, on retrouve Jason Isaacs qui incarnera le frère aîné de M.Groff.

Il y a ensuite Dua Saleh qui interprétera le rôle de « Cal », une étudiante binaire qui ajoutera plus de charmes à la série.

De son côté Jemima Kirke Aka se glissera dans la peau de « Hope », une nouvelle directrice de Moordale.

Bien sûr, les personnages emblématiques de « Sex Education » animeront toujours la série.

C’est le cas d’Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa et aussi Gillian Anderson. Bref, des talents réunis pour créer un Masterpiece.

En tout cas, le tournage de la série reprend dans ce courant du mois de septembre. La troisième saison pourrait alors sortir d’ici fin 2021.