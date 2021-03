Sortie en Angleterre sur Netflix au nouvel an 2021, Le Serpent a été adulée par les spectateurs britanniques, qui ont découvert notre Tahar Rahim national.

L’histoire de la série

Le Serpent, c’est l’histoire du serial killer qui a sévi en Asie dans les années 70, Charles Sobhraj.

Lui et sa compagne ont traumatisé l’opinion publique en manipulant de nombreux touristes et voyageurs afin de les détrousser et de les tuer. Séduisant et maître de la dissimulation, le criminel a échappé aux autorités pendant des années.

La série raconte une partie de l’histoire de Charles Sobhraj, surnommé « Le Serpent », en huit épisodes qui nous plongent dans son esprit tordu, assassin de hippies.

Il aura fallu attendre un peu plus longtemps que nos amis anglais pour découvrir Le Serpent, série développée pour la BBC One et Netflix.

Les huit épisodes d’environ 60 minutes chacun seront disponibles dès le vendredi 2 avril 2021, à l’heure habituelle de 9h01.

Encore un peu de patience donc, pour être vous aussi subjugué par la série et son personnage très troublant.

Le casting de la série

Dans Le Serpent, tous les acteurs sont excellents. On retrouve dans le rôle de la compagne de Sobhraj Jenna Coleman, fameuse interprète de la Reine Victoria dans la série éponyme.

Le traqueur du Serpent est incarné par Billy Howles, vu dans Dunkerque de Christopher Nolan. Mais celui qui crève l’écran est Tahar Rahim, impeccable dans ce rôle de tueur énigmatique au sang-froid qu’était Charles Sobhraj. Celui-ci a été adoubé par les britanniques, qui n’aspirent qu’à retrouver l’acteur au plus vite.