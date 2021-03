Un humour cinglant, des intrigues captivantes, un Lucifer au sourire ravageur, avec un côté un peu sadique et une Chloé hermétique à ses charmes.

La série Lucifer est un savant mélange de surnaturel, d’intrigues policières et de psychologie.

Grâce à elle, on accompagne le prince des enfers dans la Cité des Anges. Ayant démissionné de son poste de gardien des enfers, il décide de venir sur Terre et de devenir le patron d’un nightclub, le Lux.

C’est dans cette ambiance que dans la saison Lucifer saison 5 partie 2 se dévoile tantôt diabolique, tantôt étonnamment altruiste. Ce « bon » diable ne s’attendait pas à être touché par le super pouvoir des humains : l’Amour.

Alors que la vie de la série a connu des péripéties, la nouvelle a été finalement dévoilée en ce début d’année. La série Lucifer saison 6 sera bien l’ultime saison. Netflix, qui a sauvé la série de l’extinction (après que Fox a décidé de l’annuler au bout de trois saisons), a consenti, après de très longues négociations, à donner vie à Lucifer and co une dernière fois.

Si le tournage de cet ultime rendez-vous a débuté le 6 octobre dernier à Los Angeles, la date de sa diffusion reste encore floue. Elle devrait être disponible fin d’année 2021, voire début 2022.

Le 12 mars dernier, les acteurs Tom Ellis (Lucifer) et DB Woodside (Amenadiel) ont fait part sur Twitter de leur profonde tristesse de jouer les derniers instants de la série. S’il est évident, sur les écrans, que ces deux frères aussi différents que complémentaires se vouent un amour inconditionnel, leur profond attachement est bien visible dans la vraie vie.

I love you brother. That was ridiculously tough to get through but like every scene we have done over the years….I enjoyed every minute of it. Thank you for being such a force and such a friend…you are the real deal. ❤️😈 https://t.co/DPvzUuwloe

— tom ellis (@tomellis17) March 12, 2021