Les Irréguliers de Baker Street est une nouvelle série fantastique produite par Netflix. Mêlant enquêtes criminelles et paranormal, cette production télévisuelle s’inspire librement de l’univers du célèbre détective Sherlock Holmes.

Zoom sur tous les détails de cette nouvelle série…

L’histoire de la série

Cette nouvelle série s’inspire des ouvrages de l’écrivain britannique Sir Arthur Conan Doyle. Son récit se déroule à Londres durant l’époque victorienne. Engagés par Sherlock Holmes et son collègue, le docteur Watson, un groupe de cinq orphelins (les Irréguliers) possédant des talents paranormaux essaie de découvrir l’identité d’un mystérieux criminel qui sévit depuis quelques temps dans la capitale.

Les lecteurs des aventures de Sherlock Holmes auront tout de suite assimilé ces Irréguliers aux « francs-tireurs de Baker Street », des enfants des rues qui apparaissent dans certaines de ses enquêtes.

Ces personnages ont déjà fait l’objet de diverses adaptations sur le petit écran (une série intitulée « The Baker Street Boys » au début des années 80 et un téléfilm nommé « Sherlock Holmes and the Baker Street Irregulars » il y a une quinzaine d’années).

Les fans de Sherlock Holmes, ou celles et ceux qui trouvent le concept original, n’auront pas longtemps à attendre puisqu’ils pourront découvrir cette série sur Netflix le 26 mars 2021!

Elle comprendra un total de 8 épisodes d’une durée pour le moment indéterminée.

Le casting de la série

Les Irréguliers de Baker Street seront interprétés par Thaddea Graham (Bea, la meneuse du groupe), Darci Shaw (Jessie), McKell David (sa sœur Spike), Harrison Osterfield (Leopold) et Jojo Macari (Billy).

Ce jeune acteur anglais a notamment été aperçu dans « Les Filles de Joie », « Sex Education » et « Hard Sun ». Sherlock Holmes et son ami Watson seront quant à eux incarnés par Henry Lloyd-Hughes (« Killing Eve ») et Royce Pierreson (« The Witcher« ).