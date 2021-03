Netflix est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver de très nombreux films et séries. La plateforme, qui compte déjà plusieurs millions d’abonnés, renouvelle sans cesse ses programmes pour satisfaire au mieux ses utilisateurs.

Nouveautés Netflix pour le mois d’avril 2021

Ainsi, celle-ci, pour répondre aux attentes de ses abonnés, propose chaque mois des nouveautés, que ce soit des séries ou des films inédits ou bien des nouvelles saisons.

Mais alors quelles nouvelles séries pourrez-vous découvrir sur Netflix au mois d’avril ?

The 100 saison 7

Dès le 1er avril, vous aurez la chance de découvrir dernière saison de la série, The 100 saison 7. Dans cette toute dernière saison de la série post-apocalyptique à succès, vous allez enfin savoir quel sort sera réservé à vos personnages préférés. Vous saurez enfin quel destin attend Clarke, Bellamy ou encore Octavia.

Dis-moi ce que tu portes

Dans cette mini-série décalée disponible le 1er avril, vous aurez le privilège d’entrer dans les armoires et les dressings de nombreux inconnus. Ce docu-série donne la parole à de vraies personnes, passionnées de mode, qui vont vous raconter l’histoire de certaines pièces de leur vestiaire, auxquelles elles sont tout particulièrement attachées.

Le serpent sur Netflix

La mini-série Le Serpent, qui se déroule dans les années 1970, raconte l’histoire du terrible tueur en série Charles Sobhraj. Ce dernier que l’on surnomme, le serpent, ou encore, bikini killer, prend pour cible les touristes occidentaux qui séjournent en Asie du Sud-est. Vous devrez attendre le 2 avril pour frissonner devant ce show à suspens particulièrement prenant.

Le goût des marguerites

Dès le 2 avril vous aurez également le plaisir de retrouver la seconde saison de votre série palpitante, Le goût des marguerites. Cette série espagnole, suit l’enquête du lieutenant Rosa, dans une petite ville de la région de Galice. Son enquête va alors faire remonter à la surface des secrets enfouis depuis de nombreuses années.

Arrête papa, tu me fais honte !

Dans cette toute nouvelle série, vous suivrez les aventures d’un père célibataire qui va découvrir les joies de la parentalité lorsque sa fille à adolescente va être amené à emménager avec lui. Ce show comique, que vous pourrez retrouver à partir du 14 avril sur Netflix, est une sitcom familiale qui plaira, à coup sûr, à toute la famille.

Grizzy et les lemmings

Les plus jeunes seront ravis de pouvoir retrouver leur héros préféré pour une seconde saison et cela dès le 6 avril. Ce dessin animé à l’humour décalé suit les aventures de Grizzy, un ours canadien, qui éprouvent des difficultés à asseoir son autorité face à une famille de lemmings récalcitrante.

Shadow and Bone : la saga Grisha

Dès le 23 avril, vous pourrez retrouver la toute première saison de la série Shadow and Bone : la saga Grisha très attendue sur la plateforme Netflix. Celle-ci est directement inspirée de la saga littéraire à succès, Grisha, de l’auteur Leigh Bardugo. Dans cette série à l’univers de science-fiction, vous suivrez les incroyables aventures d’une jeune soldate qui possède un pouvoir hors du commun. Cette dernière va devoir faire face à de puissantes forces maléfiques.

Vous pourrez voir les films suivants sur Netflix en avril 2021

Love and Monsters : Disponible dès le 14 avril 2021