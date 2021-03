2 nouveaux acteurs arrivent dans la 6ème saison de la série Netflix Peaky Blinders. Il y a une semaine, nous apprenions que Jessie Eden (interprétée par Charlie Murphy) ne serait pas de retour dans la 6ème et ultime saison de Peaky Blinders.

En février, les producteurs nous révélaient qu’Amber Anderson jouerait, quant à elle, un rôle dans les prochains épisodes.

Découvrez les nouveaux acteurs qui seront dans Peaky Blinders saison 6

Aujourd’hui, le compte Twitter de la série nous révèle la venue de deux nouveaux personnages dans sa dernière saison…

James Frecheville arrive dans la série

Le premier personnage inconnu sera incarné par l’acteur australien James Frecheville. Né en 1991, ce dernier a notamment joué dans les films « A Day to Kill », « Quand Vient la Nuit », « The Renegade » et « The Prison Experiment : L’Expérience de Stanford ».

Il a également interprété le rôle de Joshua « J » Cody dans le film « Animal Kingdom » sorti au cinéma en 2010 et sur lequel est basée la célèbre série éponyme.

Presenting James Frecheville, who joins the cast of #PeakyBlinders series 6. 📷 Matt Squire pic.twitter.com/SY3PBNM2SW — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) March 19, 2021

Son jeu d’acteur dans ce long métrage lui a permis de remporter l’AFI Award du meilleur acteur en 2010. Les cinéphiles et amateurs de séries télévisées auront remarqué que Joshua « J » Cody a également été incarné par l’acteur Finn Cole, lequel joue Michael Gray dans Peaky Blinders.

Le second acteur sera Conrad Khan

Le second personnage mystère à rejoindre la série Peaky Blinders saison 6 sera interprété par l’acteur Conrad Khan. Ce jeune comédien de 21 ans, né à Londres et d’origine germano-pakistanaise, a joué avec Chris Hemsworth, Charlize Theron et Emily Blunt dans le film fantastique « Le Chasseur et la Reine des Neiges » sorti en 2016, ainsi que dans la série TV « Black Mirror ».

We’re delighted to welcome @BAFTA #EERisingStar nominee Conrad Khan to the cast of #PeakyBlinders series 6. 📷 Anthony Byrne pic.twitter.com/4ENrh4MQJg — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) March 3, 2021

Pour le moment, nous n’avons connaissance d’aucun indice qui serait susceptible de nous indiquer quels personnages ils incarneront à l’écran.

Ce qui est sur, c’est que le tournage de la série Peaky Blinders saison 6 a commencé à Londres.

La parole au réalisateur de la série Peaky Blinders

Toutefois, le réalisateur Anthony Byrne vient de partager quelques photos des acteurs en train de tourner différentes scènes. Voilà qui offre aux fans de la série un aperçu de cette ultime saison tant attendue, sans dévoiler les rôles respectifs de ses deux nouveaux venus.